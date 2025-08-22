Ercolano – Ingresso Speciale Serale al Padiglione della Barca e l’Antiquarium.

Il Parco lancia una nuova proposta serale: a partire dal 26 agosto il martedì e giovedì sera, saranno accessibili il Padiglione della Barca e l’Antiquarium, offrendo un’opportunità straordinaria di ammirare in una luce diversa due degli spazi più evocativi dell’intero sito, negli orari serali di tali aperture l’area archeologica non sarà visitabile.







Dal 26 agosto e per tutto il mese di settembre, il Padiglione della Barca e l’Antiquarium saranno aperti anche in orario serale, ogni martedì e giovedì. Il sito archeologico, invece, sarà visitabile tutti i giorni esclusivamente durante i consueti orari di apertura diurna.

Il Padiglione della Barca consente un tuffo nell’universo marinaresco dell’antica Ercolano, attraverso reperti eccezionali come argani, remi, corde, pesi e ami da pesca, testimoni del forte legame della città con il mare. Fiore all’occhiello del Padiglione è la lancia militare, ritrovata sull’antica spiaggia: un manufatto unico, probabilmente parte della flotta inviata da Plinio il Vecchio in soccorso della popolazione durante la catastrofica eruzione.

Accanto, l’Antiquarium si presenta come uno scrigno della vita quotidiana romana, con focus unici al mondo: la collezione di legni antichi, tra cui mobili, utensili e strumenti, carbonizzati ma perfettamente conservati grazie all’assenza di ossigeno nel flusso piroclastico che sommerse la città. Inoltre, il patrimonio eccezionale dei preziosi ori di Ercolano, simbolo del gusto e del lusso degli antichi abitanti.

Dal 26 agosto al 30 settembre,

Il martedi e il giovedì alle ore 20:30-23:30 (ULTIMO INGRESSO 22:30)

PREZZI

Intero € 5.00

Ridotto 18-25 anni € 2.00

Gratuito per i minorenni (i minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto) e per tutti i soggetti che sono esenti a norma di legge

prenotazione online o via call center

La biglietteria resterà aperta nel corso delle serate. Il biglietto potrà essere presentato sia in forma cartacea, sia in forma digitale

Per maggiori info si prega di visitare il sito https://www.coopculture.it/it/prodotti/una-notte-al-museo-parco-archeologico-di-ercolano/

Si ricorda che sono attivi abbonamenti e formule di visita agevolate, pensate per le famiglie, i giovani e gli over 65, che permettono di vivere il Parco tutto l’anno con grande flessibilità.

Parcheggi gratuiti disponibili presso:

–Scuola Rodinò (Via IV Novembre)

–Scuola Iovino Scotellaro (Traversa Via IV Novembre)

–Villa Favorita (Corso Resina)