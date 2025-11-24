Napoli – Martedì 25 novembre, alle ore 12.00, presso il Tennis Club Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Napoli Racing Show 2025, la grande kermesse motoristica gratuita che dal 6 all’8 dicembre trasformerà nuovamente il lungomare nel circuito più bello del mondo.

Nel corso dell’incontro saranno svelati il programma completo dell’evento, tutte le attrazioni, le aree tematiche e le attività dedicate al pubblico, insieme alle novità che caratterizzeranno questa seconda edizione. Sarà inoltre ufficializzata la lista ufficiale dei piloti in gara: un elenco particolarmente ricco, frutto delle numerosissime adesioni arrivate da tutta Italia, a conferma della crescente voglia di motorsport che attraversa la città e della capacità del circuito di Napoli di attirare driver di altissimo livello.







Sul tracciato del lungomare Caracciolo, quest’anno articolato su tre piste progettate e illuminate ad hoc – da 1,4 km, 1,2 km e 710 metri per i kart – si sfideranno vetture tra le più performanti e spettacolari del panorama nazionale: Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin, Sport Prototipi come Osella e Nova Proto, rally car e le iconiche vetture protagoniste del Revival del Trofeo Renault, storica palestra dei talenti del volante. La competizione culminerà con l’assegnazione della prestigiosa Coppa del Gran Premio di Napoli, omaggio alla storica corsa disputata tra il 1933 e il 1962. Sono ben 74 i piloti, suddivisi nelle diverse categorie che si sfideranno per contendersi il titolo di campione, mentre 75 kartisti si daranno battaglia per scoprire chi è il più veloce.

Accanto allo spettacolo in pista, il pubblico potrà vivere tre giorni di eventi no-stop: team endurance di kart e rally, esibizioni di drifting, concorsi di eleganza, test drive, aree espositive con i marchi della mobilità, degustazioni e momenti dedicati alla cultura dell’automotive e alla mobilità del futuro.

Un’attenzione speciale è stata dedicata all’organizzazione della viabilità cittadina: dopo l’esperienza della prima edizione, l’evento ha potenziato e migliorato la gestione dei flussi, grazie al coordinamento con gli uffici del Comune di Napoli, garantendo una circolazione più scorrevole, minori congestioni e un accesso più semplice alle aree dell’evento.

Alla conferenza stampa interverranno:

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Enzo Rivellini, Presidente di Napoli Racing Show

Paolo Scudieri, Amministratore Delegato di Adler e campione in carica del Trofeo Gran Premio di Napoli

“Il Napoli Racing Show non è solo un evento motoristico – afferma il presidente Enzo Rivellini – ma una festa popolare gratuita che sta riportando Napoli al centro della scena internazionale dell’automobilismo. Invito tutti; cittadini, famiglie, turisti, appassionati, i curiosi a partecipare a questa grande festa. Il tracciato è stato ampliato, il programma è ricchissimo, le adesioni dei piloti sono state tantissime e siamo pronti a regalare alla città tre giorni indimenticabili. Ringrazio il Comune di Napoli per il grande lavoro svolto insieme, gli sponsor che ci sostengono con fiducia e tutti i piloti che hanno scelto la nostra città. Il nostro sogno rimane sempre lo stesso: costruire, passo dopo passo, le condizioni per portare la Formula 1 a Napoli. Questa città merita di tornare protagonista anche nel motorsport internazionale, e noi continueremo a lavorare ogni giorno per renderlo possibile”.