Pompei – Scafati – Pizze Solidali consegnate anche al Covid Center di Scafati.

E’ arrivato a pranzo il carico di solidarietà per il centro Covid del Mauro Scarlato.

Settanta le pizze che sono state consegnate ai degenti della struttura e al personale medico, infermieristico. Un piccolo gesto con cui l’Amministrazione comunale di Pompei ha voluto ringraziare il personale ospedaliero per l’impareggiabile lavoro che sta svolgendo durante questa pandemia e un modo per alleggerire, per quanto possibile,

la degenza di chi in queste ore sta combattendo contro il Covid.