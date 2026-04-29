«Il Bosco delle fragole»: a Eboli arriva, per la prima volta in Italia, lo Strawberry fair



Eboli – Ogni week end dal 1 maggio al 2 giugno, l’evento targato “Ma dove vivono i cartoni?”

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Dolce, succosa e dal colore che ricorda la passione. La fragola è uno dei frutti più amati e al suo nome sono legate molte leggende. Secondo il mito greco-romano, infatti, le fragole sarebbero sorte dal pianto di Venere per la morte di Adone: le sue lacrime cadendo avrebbero formato dei cuoricini rossi, dando così vita alle fragole. Ed in Campania arriva un evento ad esse dedicato, per la prima volta in Italia.

Dal 1 maggio al 2 giugno, infatti, per tutti i week end all’Oasi Vivinatura di Lagosele a Eboli, Salerno, la carovana di “Ma dove vivono i cartoni?”, amministrata da Aurora Manuele, presenta un evento unico: «Il bosco delle fragole». Nella suggestiva cornice paesaggistica ci sarà un grande campo di fragole ed ogni attività sarà a tema, dedicata al gustoso frutto rosso passione. Strambosco si trasforma, così, nel «Bosco delle fragole», dove adulti e bambini potranno vivere questa nuova avventura di family-experience.

Ci sarà la passeggiata nel bosco con la Fata Fragolina e i suoi amici, laboratori a tema dove si darà sfogo alla fantasia e alla creatività, la fantastica “Spiaggia rossa”, un vero e proprio lido con la sabbia ricreato per l’occasione che farà immaginare di essere al mare. Inoltre, non mancheranno gli Strawberry Games, esibizioni con musiche di campagna e danze tipiche, giro in trattore, area Pic nic e Show Cooking. Gustosa e coloratissima la magica Strawberry street dove si potranno fare tante foto.

Il ticket bambini comprende: Piantina di fragole, Favole, un laboratorio creativo, Merenda con pane e marmellata di fragole e Giochi a tema. Molta attenzione anche al cibo che sarà totalmente dedicato alle fragole: gustosa la marmellata tipica e lo Strawberry Spritz, una vera novità. Poi c’è l’Area Strawberry food con: Strawberry Menù; Friggitoria; Specialità alle fragole; Birra; Caffè e Bevande. Un vero e proprio festival della fragola, mai visto prima, che cade con la festa delle fragole che si svolge a Nemi, nel Lazio, ogni prima domenica del mese di giugno.

«Un evento nuovo, mai visto prima e studiato nei minimi particolari – dicono i responsabili Aurora Manuele e Francesco Chiaiese- per tutti i nostri amici che ci seguono da sempre e per coloro che vorranno cominciare a seguirci. Alle fragole sono legate molte leggende, sono considerate simbolo di rinascita della natura. Shakespeare e altre tradizioni popolari definivano le fragole “cibo delle fate” o frutti prodigiosi per il loro profumo e la loro natura spontanea. Abbiamo scelto questo frutto come emblema del nostro percorso dedicato alle famiglie, per il suo forte valore simbolico. La fragola è storicamente considerata un frutto divino e un “Cupido” commestibile, celebrato fin dall’antichità per il suo profumo e il sapore unico».

Cosa? “Il bosco delle favole”

Dove? All’Oasi natura di Lagosele a Eboli, Salerno

Quando? Dal primo maggio al 2 giugno, per tutti i week end

Per prenotazioni scrivere un Whastapp al 327 2540679