Ercolano – Cade venerdì 16 maggio il termine per presentare la candidatura alla partecipazione della Summer School di ICCROM al Parco Archeologico di Ercolano.

Focus del campo estivo, che si svolgerà dal 19 giugno al 16 luglio 2025, il sito di Ercolano, un caso studio avvincente che evidenzia l’importanza di considerare i siti archeologici come parte integrante della moderna configurazione urbana. Questo esempio si presta ad esplorare i benefici di un approccio alla conservazione basato sul territorio che sia sostenibile e che attinga ai legami tra persone, natura e cultura.

La conservazione e la gestione dei beni culturali saranno trattati all’interno del più ampio contesto in cui si trovano; per essere efficaci tali azioni devono infatti affrontare cause che provengono sia dall’interno che dall’esterno del sito proiettando le condotte verso l’apporto di benefici alle comunità locali e ad altri stakeholder, che a loro volta possono fornire un prezioso supporto, competenze e capacità per garantire la sostenibilità a lungo termine del sito.







La Summer School offre un programma completo volto a migliorare le competenze dei giovani professionisti nella conservazione del patrimonio culturale.

Organizzata da #ICCROM e dal Dipartimento di Conservazione Storica della Weizman School of Design dell’Università della Pennsylvania in collaborazione con: Parco Archeologico di Ercolano, Fondazione Ente Ville Vesuviane, Packard Humanities Institute e Fondazione Istituto Packard per i Beni Culturali.

Per info www.iccrom.org