Torre del Greco. Ennesima aggressione al personale sanitario presso un presidio di Pronto Soccorso. A farne le spese stavolta due infermiere del P.S. dell’Ospedale Maresca, in seguito ad un grave episodio accaduto ieri sera intorno alle 23.30. Il caso ha voluto che sul posto si trovasse, tra gli altri, una delle attiviste più impegnate dell’Associazione Pro Maresca, C.Vitiello, che ci ha raccontato la propria testimonianza.

Da quanto riferito un uomo si è recato al Pronto Soccorso in preda a crampi addominali e qui due infermiere in servizio hanno iniziato a mettere in atto il protocollo operativo per un’immediata terapia antidolorifica.







Sembrerebbe che, rendendosi un po’ più difficoltoso del previsto l’inserimento dell’ago nella vena del paziente, l’uomo abbia avuto uno scatto d’ira incontrollato, aggredendo verbalmente e fisicamente l’infermiera intenta nell’intervento suddetto. Dopo poco, per fortuna, la donna è stata sottratta alla furia dell’aggressore; tuttavia anche una seconda infermiera sopraggiunta è stata oggetto delle ire dello stesso aggressore.

Allertate le Forze dell’Ordine e denunciato il protagonista di questo triste episodio di violenza, le due infermiere sono state soccorse, mentre si è purtroppo resa necessaria l’interruzione del Presidio di pronto Soccorso fino all’alba.

L’Associazione Pro Maresca ha espresso piena solidarietà alle 2 infermiere che ieri sera hanno subito violenza sia fisica che verbale, chiedendo al Sindaco, Luigi Mennella, di intervenire e di creare una postazione fissa con un drappello di polizia all’interno del P.SOCCORSO.

L’Associazione, infine , ribadisce che non si possono tollerare altri episodi simili i quali, oltre a minare la sicurezza del già esiguo personale sanitario, intralciano il servizio pubblico reso dall’Ospedale.

Marika Galloro