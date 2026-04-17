Torre del Greco – I maggiori esperti mondiali nel campo dei materiali seminconduttori all’hotel Poseidon.

A Torre del Greco la Porous Semiconductors Science & Technology Conference 2026.







Promuovere la ricerca nel campo dei materiali semiconduttori porosi e favorire l’interconnessione della comunità scientifica, attraverso lo scambio di conoscenze ed idee tra i ricercatori che operano in questo settore in tutto il mondo. È l’obiettivo della Porous Semiconductors Science & Technology Conference 2026, la principale conferenza internazionale dedicata a progettazione, sintesi, proprietà e applicazioni dei materiali semiconduttori porosi, che da domenica 19 e fino a venerdì 24 aprile porterà più di ottanta tra i più importanti esperti mondiali a Torre del Greco, e più precisamente all’hotel Poseidon, che ospiterà il simposio che gode anche del patrocinio del Comune.

Il parterre di presenze è di assoluto prestigio: presso l’albergo di via Monsignor Michele Sasso arriveranno da ogni parte d’Europa ma anche da Stati Uniti, Giappone e Corea. Annunciata, tra gli altri, anche la presenza del professor Leigh Canham, titolare della cattedra in nanomateriali per la biomedicina e la fotonica presso la facoltà di Fisica ed Astronomia dell’università di Birmingham, considerato tra i più importanti esperti mondiali nel campo dei materiali semiconduttori porosi. Ad organizzare la 14esima edizione della conferenza internazionale sono il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Isasi Napoli (Institute of Applied Sciences and Intelligent Systems) “Eduardo Caianiello” e la società italiana di ottica e fotonica Siof: “Sosteniamo e promuoviamo il successo accademico e professionale di tutti i partecipanti – spiegano i rappresentati dell’Isasi Napoli e organizzatori locali dell’evento, Principia Dardano, Luca De Stefano e Ilaria Rea – e ci impegniamo a sviluppare e a mantenere un clima e una cultura collaborativi tra tutti i partecipanti”.

Fitto il calendario di appuntamenti, tra lezioni plenarie, interventi su invito, contributi e sessioni che copriranno una vasta gamma di aree tematiche, tra le quali quelle su sensoristica, medicina, energia, scienza della vita, microfluidica, elettronica, materiali quantistici e fotonica. Non mancheranno poi i momenti di socializzazione, con appuntamenti dedicate alla valorizzazione dell’arte, della cultura e della gastronomia locale. Previsto infine un galà conclusivo, durante il quale saranno premiati i migliori talk e poster presentati nel corso dell’intera manifestazione.