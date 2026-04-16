Rapina a Napoli avvenuta poco prima delle 12 e tutt’ora in corso all’interno della filiale dell’Istituto Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero. I rapinatori si sono barricati all’interno con 25 ostaggi. Non è chiaro se i rapinatori sono entrati dalle fogne o dall’ingresso principale.







L’area è stata circondata dai carabinieri, sul posto numerose auto delle forze dell’ordine. Presenti anche i militari del Gruppo Intervento Speciale (GIS).

Intorno alle 13.30 l’irruzione dei militari che, grazie anche al varco procurato dai vigili del fuoco che hanno sfondato una vetrata laterale su via Niutta, sono riusciti a liberare gli ostaggi, assistiti dal personale sanitario presente sul posto. Sei persone, comprensibilmente sotto choc, hanno fatto ricorso a cure mediche.

Sul posto arrivato da poco anche il procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

15:20 Si presume che i rapinatori hanno aperto un varco e in fuga attraverso le fogne.

Si sta attendendo l’arrivo delle forze speciali che faranno irruzione all’interno dell’Istituto bancario per ispezionare l’area e verificare se al suo interno c’è ancora qualcuno.

17:20 C’è stata l’irruzione dei GIS di Livorno ed hanno appurato che i rapinatori sono fuggiti attraverso le fogne, le ricerche continuano. Le forze dell’ordine stanno cercando di bloccare tutte le vie di fuga.