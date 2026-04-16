I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. I. 49enne della zona già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre lanciava dalla finestra della sua abitazione un busta con dentro 8 dosi di hashish un bilancino e materiale per il confezionamento. Trovati anche 210 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.
Arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio
|Potrebbe anche interessarti:
In Campania c’è il comune più piccolo d’Italia e uno dei borghi più belli del Belpaese: scopri dove