Ercolano – Il Parco Archeologico di Ercolano invita il pubblico a scoprirlo con I luoghi del cibo a Ercolano, un itinerario tematico che accompagna i visitatori in un affascinante viaggio dedicato all’alimentazione e ai piaceri della tavola in età romana.

Un’esperienza immersiva e coinvolgente che intreccia archeologia, storia e vita quotidiana, per raccontare non solo cosa mangiavano gli antichi abitanti, ma anche dove acquistavano, preparavano e consumavano il cibo.







Un itinerario tra strada, casa e bottega.

Il percorso si sviluppa attraverso tappe selezionate all’interno dell’area archeologica, toccando alcuni dei luoghi più significativi legati alla cultura alimentare:

il thermopolium del Cardo III, punto di ristoro “da asporto” dell’epoca, dove si consumavano pasti veloci lungo la strada

il Decumano massimo, cuore pulsante della città, animato da botteghe e attività commerciali

le domus con cucine ancora visibili che raccontano le abitudini alimentari familiari

un antico forno, dove viene illustrato l’intero ciclo della produzione del pane

L’itinerario conduce anche all’Antica Spiaggia, luogo di grande impatto emotivo, dove le indagini antropologiche sugli scheletri hanno permesso di ricostruire dieta, salute e stili di vita della popolazione, e al Padiglione della barca, dedicato al rapporto con il mare e alla pesca.

Un racconto completo che unisce gesti quotidiani, economia domestica e scoperte scientifiche.

Un’esperienza che continua fuori dal Parco

Acquistando il biglietto integrato Parco + mostra sarà possibile visitare anche la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”, allestita presso la splendida Villa Campolieto, a poca distanza dal sito. La mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane, amplia il racconto con reperti, ricostruzioni e approfondimenti, offrendo un dialogo unico tra archeologia e una delle più affascinanti ville borboniche del Miglio d’Oro.

Due luoghi, un unico tema: il cibo come chiave per comprendere la civiltà romana.

Biglietti in vendita presso la biglietteria e on line. Per ulteriori dettagli e per acquistare online https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/dalluovo-alle-mele.-la-civilta-del-cibo-e-i-piaceri-della-tavola-ad-ercolano/

Date dei percorsi tematici

Febbraio: 20

Marzo: 6 – 20

Aprile: 3 – 17

Maggio: 1

Consigli utili

Si raccomanda abbigliamento e scarpe comode.

Accoglienza e raccolta dei gruppi all’ingresso dell’area archeologica.

BIGLIETTI ON SITE E ON LINE

L’attività è gratuita esclusivamente subordinata all’acquisto del biglietto ordinario di ingresso al sito o biglietto integrato Parco + mostra, anche per le riduzioni e gratuità secondo normativa di legge.

È possibile prenotare l’attività per uno solo dei turni di visita nell’ambito della stessa giornata.

• online sul sito ercolano.coopculture.it

• tramite call center al numero +39 081 0106490 (attivo anche per informazioni, dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

Partecipazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per ogni turno di visita è previsto un gruppo di max 25 persone.