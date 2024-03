Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospita, fino al 1° aprile, una mostra del britannico Philip Colbert.

L’artista, considerato da molti l’erede di Andy Warhol, è noto per il suo originale approccio alla pop art.

Le opere esposte in “House of the Lobster” presentano colori vivaci, immagini audaci e una sensibilità giocosa e satirica.







L’offre all’ertista scozzese l’occasione per rendere omaggio alle origini mitologiche dell’aragosta attraverso una serie di opere ispirate alla collezione di mosaici del Museo provenienti da Pompei.