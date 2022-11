Un week end ricco di cultura e ospiti con gli eventi della rassegna “Biblioteca d’Autore” a San Giorgio a Cremano.

Dopo l’evento di ieri venerdì 25 novembre, presso la Biblioteca Sac. Padre Alagi in Villa Bruno, per la presentazione del libro sulla Regina Elisabetta a cui ha preso parte anche il Console di Gran Bretagna, Dott. Pierfrancesco Valentini, l’appuntamento è fissato per oggi, sabato 26 novembre alle 19, sempre in Biblioteca.

“Ospiteremo – annuncia il sindaco Giorgio Zinno – l’attrice di “Un posto al Sole” e di altre fiction e film italiani, Miriam Candurro, autrice del romanzo “La settima Stanza”. Il suo libro racconta una storia delicata e feroce al tempo stesso. E’ un romanzo di formazione in cui luce e ombra si fondono per dare vita a personaggi indimenticabili. Per l’occasione resterà aperta dalle 18 alle 19 la Casa di Massimo Troisi in Villa Bruno che quindi sarà visitabile alla presenza della Prof.ssa Maria Falbo che farà da cicerone ai visitatori, sulla vita e gli aneddoti legati al grande Massimo.

Infine – prosegue il primo cittadino di San Giorgio a Cremano -, domenica 27 novembre, alle 10.30 in Fonderia Righetti, presentazione del libro “Scuola di felicità per eterni ripetenti “di Enrico Galiano. Alla presenza dell’autore, conosceremo una scuola in cui le lezioni sono quelle sull’amore, sul coraggio e sulla libertà; e sono impartite non da chi siede dietro la cattedra, ma dai ragazzi stessi. E’ un saggio rivolto proprio agli adolescenti e ai loro genitori, per comprendere meglio il loro mondo e scoprire che c’è sempre da imparare.

Biblioteca d’Autore – chiosa Zinno – si conclude il 19 dicembre, con la presentazione del volume “La storia di Napoli in 1001 luoghi” di Giovanni Liccardo, nella biblioteca comunale. Grazie alla sinergia tra l’amministrazione e le associazioni che gestiscono la Biblioteca Padre Alagi, portiamo nella nostra città alcune delle firme più importanti del panorama letterario nazionale per fare cultura e condividere l’importanza della lettura”.