Tutto pronto per la gara podistica ‘XXVIII Maratona per la Pace Napoli Pompei’: l’appuntamento è fissato per domenica 27 novembre, dalle ore 9.

In occasione del tanto atteso evento, il Comune di Ercolano ha già reso note le disposizione al traffico che saranno adottate nella giornata del 27 novembre, tra le ore 9 e le 11, nel momento in cui i partecipanti alla gare attraverseranno il territorio della cittadina degli scavi.

