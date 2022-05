Oggi 16 maggio, alle ore 17, il Festival Internazionale di Giornalismo Civile “Imbavagliati” sarà aperto dalla cerimonia di consegna del Premio Pimentel Fonseca e del Premio Honoris Causa.

Nella Sala Di Stefano del Pan-Palazzo delle Arti di Napoli, a ritirare i premi saranno Wafa Ali Mustafa per il “Pimentel Fonseca” e per l’”Honoris Causa” sarà per la prima volta un’italiana la Presidente del Comitato Unicef, Margherita Dini Ciacci.

Alla manifestazione sarà presente l’assessore all’Urbanistica Laura Lieto.

Interverranno: Asmae Dachan, giornalista professionista, fotografa, poetessa e scrittrice italo-siriana e Waad- al-Kateab, giornalista e regista nominata al Premio Oscar per il documentario “For Sama” il deputato Paolo Siani, il Presidente dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Massimiliano Marotta, la direttrice del Goethe-Institut di Napoli, Maria Carmen Morese, il presidente del comitato scientifico “Premio Fonseca”, Nino Daniele.

Prevista anche una performance teatrale a cura dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema di Gianni Sallustro.