E’ in corso al Maschio Angioino il Festival dei 5 colori, un progetto dell’associazione Pancrazio in collaborazione con l’università Federico II per promuovere un’alimentazione sana e controllata, attraverso una serie di attività indirizzate ai bambini, alle loro famiglie e ai pazienti diabetici.

Nell’ambito del festival sono stati premiati gli sportivi Gianni e Marco Maddaloni per il loro impegno sociale.

Clicca qui per leggere l’intero programma.







Premiato anche l’artista Alessandro Ciambrone, autore di una performance dal vivo.

Al festival, che si concluderà domenica 21, sono attesi fra gli altri il prof. Paolo Ascierto, il sindaco Gaetano Manfredi, padre Maurizio Patriciello, e i comici Peppe Iodice e Nino Frassica.

Clicca qui per leggere l’intero programma.