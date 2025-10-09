Nella splendida cornice del Centro Congressi della Mostra d’Oltremare di Napoli, prende vita il FantaSia Book Party.







Si tratta di un evento imperdibile in una location suggestiva, facilmente raggiungibile, dove sarà possibile vivere un’esperienza unica tra libri, emozioni e il fascino senza tempo di Napoli.

Di seguito il programma:

Sabato 15 novembre — Sala 1 · Teatro

10:30

Apertura

Cerimonia d’apertura della prima edizione del FantaSia Book Party e lancio del contest Cosplaying letterario.

10:40

Fantasy vs Romantasy — Il match del secolo

Come cambia la letteratura fantastica e perché. Con Luca Azzolini, Sara Aislinn Benatti, Cecilia Randall, Flavia Imperi, Luca Tarenzi, Beppe Roncari.

12:00

Presentazione — Heat of the Everflame di Penn Cole

Rizzoli.

13:30

Narnia e C. S. Lewis: Storia e Allegoria

75º anniversario de Il Leone, la Strega e l’Armadio (Mondadori). Con Pierluigi Cuccitto (Sentieri Tolkieniani), Beppe Roncari e Marco Corsi.

15:00

La strada di ossa

Con Demi Winters, Jude Archer (Giada Pavesi), Sara Aislinn.

16:30

Il ladro linguanera

Incontro con Christopher Buehlman, Luca Tarenzi, Flavia Imperi e Francesco Cialini.

17:45–18:00

Presentazione — Phantasma di Kaylie Smith

Rizzoli. Con Sara Aislinn Benatti, Flaminia Galeoni, Sara Sangueblu e Madeleine H.

Domenica 16 novembre — Sala 1 · Teatro

10:30

Presentazione — Oltre il Romantasy — Bloodguard di Cecy Robson

Mondadori. Con Luca Tarenzi, Sara Aislinn Benatti e Flaminia Galeoni

12:00

Presentazione — Quelle Oscure intenzioni di Manlio Castagna

Mondadori. Con Flavia Imperi e Luca Terenzi

13:30

Panel — Il retelling fantasy (letterario e mitologico)

Giulietta & Romeo Untold — Alyssa Wood (Alessio Posar e Paula Boschi), Engaged (Beppe Roncari), L’Ora dei Dannati (Luca Tarenzi), La maledizione di Arianna (Sara Aislinn), Eternal War (Livio Gambarini).

15:00

Approfondimento: Il Signore degli Anelli — L’arte di J. R. R. Tolkien

Le radici classiche della Terra di Mezzo. Con Pierluigi Cuccitto (Sentieri Tolkieniani), Beppe Roncari.

16:30

Presentazioni

La ragazza colibrì di Krisha Skyes (Sperling & Kupfer). Con Sara Aislinn Benatti.

17:45

Panel — Le Voci dell’Oscurità: Incontro sul Dark Fantasy

Dark Fantasy con Andrea Butini, Luca Tarenzi, Manlio Castagna, Christopher Buehlman.

18:30

Premiazioni

Concorso Cosplay Fantasy e saluti finali.