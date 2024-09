Eventi da non perdere: Gigi Finizio in concerto a Torre Annunziata. Ingresso gratuito per tutti

Anche Torre Annunziata prosegue gli eventi culturali e musicali sul territorio in questo mese di settembre. Il prossimo appuntamento tutto da non perdere è per venerdì 20 settembre: Sul lungomare Marconi è in programma il concerto di Gigi Finizio, l’amatissimo artista napoletano. L’inzio del concerto è fissato per le ore 21 e l’ingresso è libero e gratuito per tutti i partecipanti.



L’evento si inserisce nella rassegna Scorci e sogni di fine estate. Oltre al concerto di Finizio, altre le iniziative in programma nei prossimi giorni: il Festival di Musica Etnica si terrà il 18 settembre alle ore 21 in Villa Parnaso. Potrebbe anche interessarti:

Eventi anche il 21 settembre e il 26 settembre. Il 21 settembre si terrà nella Chiesa della SS. Trinità in via Gino Alfani con “Madame Butterfly” mentre il 26 settembre l’appuntamento è alla Chiesa San Michele Arcangelo Rovigliano con Omaggio a “Caruso, uno scugnizzo che conquistò il mondo”.