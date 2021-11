Un percorso alla riscoperta della città da fare a piedi, a passo lento e all’aria aperta

Dopo il grande successo dello scorso 31 ottobre, torna l’appuntamento con il Trekking Urbano ad Ercolano. Domenica 21 novembre 2021 a partire dalle ore 10.30 sarà riproposto il percorso dal titolo “Lungo il Miglio d’Oro, tra antichi romani e nobili borbone”. Un percorso alla riscoperta della città da fare a piedi, a passo lento e all’aria aperta, scoprendo altri scorci e bellezze di Ercolano che possono sfuggire perché distratto dalla velocità della nostra routine quotidiana.

L’iniziativa viene riproposta dopo il grande successo di partecipazione riscosso in occasione delle Giornata Nazionale del Trekking Urbano tenutasi in tutta Italia lo scorso 31 ottobre e che ha visto la città di Ercolano tra le 76 località che hanno aderito al progetto.

Appuntamento alle ore 10.30 al Parco Inferiore di Villa Favorita per una passeggiata in città attraverso percorsi che uniscono arte, cultura, tipicità del luogo e l’anima green e sostenibile. Per l’occasione saranno ancora una volta le guide dell’associazione “L’Emozione della Bellezza” che gratuitamente accompagneranno i partecipanti. Per prendere parte alla visita guidata gratuita è obbligatorio prenotare inviando una mail a turistico@comune.ercolano.na.it ed essere muniti di green pass.