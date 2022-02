Ercolano – Buonajuto: “Da Papa Francesco un messaggio di sostegno alla nostra azione di rinnovamento”

Udienza in Vaticano per i rappresentanti dell’Anci: “Attraverso la bellezza, la cultura e la legalità il Santo Padre ci invita a impegnarci per un futuro migliore per i nostri territori”

“Partecipare all’udienza di Papa Francesco ai sindaci d’Italia è stata davvero un’emozione forte. Il Santo Padre attraverso le sue parole ha voluto manifestare vicinanza e sostegno al nostro operato, così come ha sempre fatto in questi difficili anni di pandemia che abbiamo affrontato” – è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci a margine dell’udienza di questa mattina presso la Sala Clementina in Vaticano.

“Un messaggio di speranza, un invito a continuare nella nostra azione di ascolto e comprensione dei problemi dei cittadini attraverso – come lo stesso Papa Francesco ha ribadito – un investimento in bellezza laddove c’è più degrado, in educazione laddove regna il disagio sociale, in luoghi di aggregazione sociale laddove si vedono reazioni violente, in formazione alla legalità laddove domina la corruzione. Parole che rappresentano un ulteriore sostegno alla nostra azione di rinnovamento e sviluppo che stiamo portando avanti da anni per Ercolano, basata proprio sulla cultura, sulla legalità e sulla bellezza per lasciare ai nostri figli un territorio migliore” – conclude Buonajuto.