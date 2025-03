Ercolano – Ieri mattina, nelle sale del Comune di Ercolano, si è svolta la cerimonia della consegna da parte del sindaco Ciro Buonajuto della targa per i quarant’anni anni di attività di Antonio Pernice ad Ercolano.

Quarant’anni di attività, di lavoro, di passione. Quarant’anni di condivisione, di dedizione, di sacrifici per e con la propria famiglia. Quarant’anni di soddisfazioni, da condividere con le persone a cui vuole bene e con i professionisti che l’hanno affiancato in questo viaggio. Un viaggio che è passato da Sanremo, Roma e Sorrento. Un viaggio che è partito da Torre del Greco, dove ha imparato il suo lavoro. Un viaggio che ha avuto Ercolano come tappa del cuore, perché è nella città degli scavi che dal 1984 Antonio Pernice è in pianta stabile, con il suo salone, ad Ercolano, in via Gabriele D’Annunzio, 19.







Moltissime le pedane nazionali calcate da Antonio Pernice in questi anni con il format “Modacapelli”, con numerosi servizi fotografici e pubblicazioni su riviste di settore.

“L’arte non si eredita, ma si consegue con il lavoro e l’apprendimento”, così Antonio Pernice.

Oggi, Antonio Pernice, è affiancato nell’arte dell’acconciatura per signore, dal talentuoso figlio Marcello Maria, che con abnegazione cerca con il lavoro e l’apprendimento di continuare e non “ereditare” la passione del padre.