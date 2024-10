La Banca di Credito Popolare aderisce alla seconda edizione di “E’ Cultura!”, il progetto dell’Associazione Bancaria Italiana che si svolge in tutta Italia con iniziative culturali in presenza e sul web, apertura delle sedi e appuntamenti di educazione finanziaria.

La manifestazione propone una serie di appuntamenti nell’arco di una settimana con la partecipazione di Banca d’Italia e delle principali istituzioni bancarie che apriranno le “porte” e le loro collezioni al pubblico.







“Abbiamo aderito anche quest’anno al progetto dell’ABI confermando il nostro sostegno alla cultura e il forte legame al territorio e alle nostre persone – spiega Loredana Loffredo, responsabile relazioni esterne BCP -. In BCP crediamo che lo sviluppo del territorio non possa prescindere dalla crescita culturale dello stesso, ed è con questo spirito che siamo impegnati in tante iniziative di sostegno alla cultura, intesa come momento di aggregazione sociale e opportunità di arricchimento individuale”.

La BCP partecipa al progetto con una serie di iniziative a Palazzo Vallelonga.

Dopo la cerimonia di consegna – il 9 ottobre – delle borse di studio donate agli studenti del Liceo Classico De Bottis di Torre del Greco che si sono distinti maturandosi con la massima votazione, dimostrando così di voler investire sulla propria cultura, l’11 ottobre l’Auditorium di Palazzo Vallelonga ospiterà il convegno La chiesa in sinodo, in cammino verso il giubileo, nel solco di San Vincenzo Romano, che darà il via alle celebrazioni della Notte Sacra, manifestazione organizzata dal Comitato Notte Sacra a Torre del Greco e patrocinata dal Comune con il contributo della Banca, per ricordare la canonizzazione di San Vincenzo Romano, proclamato Santo da Papa Francesco nel 2018.

Il 12 e 13 ottobre la BCP apre le porte di Palazzo Vallelonga con visite guidate a cura dei ragazzi dell’Istituto d’Arte Degni di Torre del Greco. I visitatori, dopo la visione di un video documentario sulla storia del palazzo, saranno guidati lungo un percorso che si concluderà nella sala del Sala del Consiglio di Amministrazione per ammirare la collezione di dipinti di scuola pittorica napoletana.

Domenica 13, sarà allestita nel cortile di Palazzo Vallelonga, grazie alla collaborazione con l’Assocoral, una postazione con un artigiano del corallo che con l’esposizione di vari pezzi e manufatti, racconterà le varie fasi di lavorazione del materiale, dal grezzo al prodotto finito.

A conclusione dei due giorni di apertura al pubblico, domenica pomeriggio, ci sarà una sfilata degli studenti dell’Istituto d’Arte con le creazioni disegnate, progettate e realizzate da loro stessi, per valorizzare le eccellenze dell’artigianato artistico legato alla creazione del corallo che rappresenta la storia e l’identità del territorio e ne rappresenta il futuro in un’ottica di sviluppo economico.