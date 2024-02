In questi week end di fine inverno, presso il teatro San Luigi Orione di Ercolano, il “Teatro di Donna Peppa” sta mettendo in scena “Nu Paese Arrevutato”, due atti tratti da “Nu paese mieze ‘ e guaie” di Gaetano Di Maio, adattati da Antonello Aprea. Ed anche in questa nuova rappresentazione la compagnia attoriale, il regista-interprete Aprea e tutto lo staff tecnico si sono spesi al massimo, offrendo quella leggerezza miscelata a professionalità, che il pubblico si aspetta ed apprezza.

Come spesso accade col Teatro di Donna Peppa, la vicenda si snoda in un paesino non lontano da Napoli, abitato da semplici contadini, dove poche ed incisive sono le figure “istituzionali” di riferimento : il parroco, Don Sandro ( Antonello Aprea), il sindaco ( Decio Osvaldo Delle Chiaie), e pochi altri notabili tra cui un avvocato ( Pasquale Liguori), una baronessa ( Alda Orsino).

Questa piccola comunità viene messa in subbuglio da alcuni eventi apparentemente miracolistici e molti credono che tali eventi siano accaduti grazie all’intercessione di Santa Pupetta, una rubiconda suora la cui effige campeggia nella canonica di Don Sandro.







Senza svelare i particolari della trama, le vicissitudini di Don Sandro e dei suoi parrocchiani hanno una protagonista determinante nel dipanarsi della trama : la perpetua Rosa ( Teresa Di Rosa), popolana verace e vulcanica. Ai succitati personaggi della commedia se ne affiancano molti altri, conferendo ritmo, brio e situazioni davvero esilaranti : Modestino il sagrestano ( Pasquale Cataletti), Arcangiulillo e Andrea ( entrambi interpretati da Antonio Quartuccio), Suor Candida ( Enza Ascione), il Vescovo ( Davide Arcimboldo) e tante altre figure, tutte ottimamente rese dagli attori in scena ( Cristina Raia, Ciro Villano, Raffaele Garofalo, Veronica Ammendola, Antonella Paldini, Anna Albuzzi, Susy Di Giacomo, Sergio Sorrentino, Sophia Di Stefano, Lilly Balzano, Gelsomina Ascione, Vincenzo Cataldo).

Oltre due ore di spettacolo tutte da gustarsi per rinfrancare lo spirito e dimenticare la routine, grazie ad una compagnia appassionata e appassionante.

Repliche previste fino a fine marzo .

Marika Galloro