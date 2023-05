Bucatini con pomodoro San Marzano, besciamella, provola, parmigiano, basilico, gocce di fonduta, cacio e pepe in una panatura di pizza.

Ecco la “Frittatina Margherita” creata da Gino Sorbillo che si può gustare in tutti i locali d’Italia della catena di food porn Golocious.

L’idea di “Frittatina Margherita” nasce dall’amicizia dei food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli, fondatori di Golocious, con il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo, simbolo della pizza in tutto il mondo.







La campagna si arricchisce anche del contributo artistico di Gianpiero D’Alessandro e Luca Cantore D’Amore.

Gianpiero ha rappresentato la golosa pietanza facendone un’opera d’arte sfrenata come se l’impasto non riuscisse a contenere tutto del bello e buono della “regina dei sapori”.

Luca Cantore D’Amore, critico d’arte, la omaggia così: “Con il suo sapore sublime, unico e irripetibile eccede con felicità sotto i nostri palati, accompagnandoci come una carezza e generando godimento proprio come davanti a un’opera d’arte”.

Una ricetta che combina i piatti della cultura culinaria napoletana e l’immaginario di street food sano, saporito, veloce ed esplosivo rappresentato da Golocious.

Presente in tutta Italia con 15 locali, Golocious è l’evoluzione del food porn americano magistralmente rivisitato in chiave italiana che ha saputo evolversi in un prodotto d’eccellenza, frutto di costante ricerca e controllo delle materie prime e di studi sull’estetica.

Aperto tutti i giorni a pranzo e cena, presenta anche una app innovativa tra fidelity program, gamification e social network integrato.

