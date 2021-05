Napoli – Appuntamenti a Napoli e dintorni

SABATO 29 MAGGIO – ORE 16:45

DALLA CHIESA DEI MIRACOLI AL PARADISIELLO

Un pomeriggio in compagnia della cooperativa Sire per conoscere una zona urbana di Napoli, a monte dell’attuale via Foria, dove si costruirono, nei secoli XVI e XVII, diversi complessi monastici, tra i quali quello di Santa Maria dei Miracoli, che diede nome a tutto il quartiere.

La chiesa e l’annesso convento vennero fondati nel 1616 dai padri Riformati Conventuali di San Lorenzo e, successivamente, nel 1660 fu acquistato dai Governatori del palazzo del Pio Monte per fondare un educandato femminile e per comprare altri immobili e giardini della zona per ampliare il complesso. Nel 1790, la facciata venne risistemata, mentre l’interno, a croce latina con navata unica e cappelle laterali, conserva numerose decorazioni di Giovan Domenico Vinaccia mentre tra i dipinti numerose sono le opere di Andrea Malinconico e Luca Giordano.

Percorreremo poi il tratto parallelo a via Foria che collega la zone dei Miracoli con il Paradisiello che, attraverso 150 gradini che si inerpicano tra antichi palazzi nobiliari, orti e giardini, conduce in un piccolo borgo fuori dal tempo, presso il quale si gode di un bellissimo (paradisiaco) panorama sulla città di Napoli!

PROGRAMMA

Appuntamento ore 16:45 a porta San Gennaro – piazza Cavour

Durata 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di auricolari)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 30 MAGGIO – ORE 10:15

I GLADIATORI AL MANN

La Cooperativa SIRE vi invita alla scoperta della mostra I Gladiatori. L’esposizione, allestita nel Salone della Meridiana, raccoglie circa centosessanta opere che permettono di entrare nel mondo dei gladiatori, per scoprirne nascita ed evoluzione, quali erano le loro armi, la loro popolarità e la loro alimentazione, come si svolgeva la loro vita e quanto questi personaggi hanno influenzato la decorazione degli oggetti di vita quotidiana nei tempi antichi o hanno ispirato il mondo letterario, artistico e cinematografico in quello contemporaneo. Fulcro della mostra sono sicuramente le armi, quasi cinquanta esemplari appartenenti al MANN, ma degni di nota sono anche i reperti che permettono approfondimenti sulle venationes (i combattimenti con e tra animali), sulle differenze dei più celebri anfiteatri della Campania, sugli scheletri provenienti da York e sulle scene di lotta tra gladiatori del Mosaico Pavimentale di Augusta Raurica, vicino Basilea.

PROGRAMMA

Appuntamento ore 10:15 sotto il porticato di fronte all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale.

Durata 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di auricolari)

ESCLUSO biglietto di ingresso : euro 10,00 (per scontistica e gratuità sul biglietto di ingresso consultare il sito ufficiale del Museo: https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/biglietti-ed-info/orari-e-tariffe/ )

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 30 MAGGIO – ORE 10:15

PASSEGGIATA NEL MITO TRA LUCCIOLE E STORIA SUL LAGO D’AVERNO

L’Associazione Natura SottoSopra e la Cooperativa Sire Coop vi invitano a trascorrere una serata tra archeologia, mito e natura lungo le sponde del Lago

d’Averno, alla scoperta della sua storia, della sua flora e fauna. Il nome Averno significa, dal greco, privo di uccelli. Anticamente, infatti, le esalazioni tossiche, di origine vulcanica, impedivano agli animali di sorvolare lo specchio d’acqua, alimentando la leggenda che qui fosse collocata la Porta degli Inferi.

In questo luogo intriso di mito e storia dimorava, secondo Virgilio, un’antico culto oracolare, quello della Sibilla; fu, inoltre, in età romana parte dell’enorme complesso militare del Portus Iulis. Ammireremo anche resti del cosiddetto Tempio di Apollo – in realtà un grande complesso termale di età imperiale. L’Averno è l’unico lago di origine interamente vulcanica, formatosi circa 4000 anni fa, e oggi la sua avifauna si presenta ricca e variegato.

La passeggiata sarà ancora più suggestiva grazie alla presenza delle lucciole, insetti che di notte si illuminano e ci indicheranno il percorso da seguire.

I nostri esperti vi guideranno alla scoperta delle caratteristiche peculiari delle diverse specie tipiche della macchia mediterranea che crescono lungo le sponde del lago e dei miti che hanno avvolto la storia del lago.

Lunghezza: 3 km

Dislivello: 0 m Difficoltà: T (Turistica).

PROGRAMMA

19:30 Appuntamento nei pressi del ristorante Caronte, su via Lago d’Averno lato destro – Pozzuoli.

Durata due ore circa

N. B. si consiglia di parcheggiare all’inizio di via lungo lago (uscita tangenziale Pozzuoli-Arcofelice)

Contributo organizzativo comprensiva di una guida turistica e una guida escursionistica (iscritta AssoGuide):

– 12,00 € a persona

– 7,00 € per i ragazzi tra 7 e 15 anni

– gratuito < 6 anni.

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

Si consiglia di indossare scarpe comode.

Inoltre, si ricorda che per poter vedere le lucciole e’ necessario stare al buio quindi non e’ consentito portare le torce o usare i cellulari, il percorso permette di camminare senza pericoli sfruttando le luci dell’ambiente che ci circonda.

La presenza delle lucciole varia in base alle condizioni climatiche non sempre prevedibili, l’organizzazione non si assume la responsabilita’ per un mancato o scarso incontro con le lucciole.

INFO E PRENOTAZIONI

Cooperativa SIRE 392 2863436 – cultura@sirecoop.it

Natura Sottosopra 3337750417 – info@naturasottosopra.it

