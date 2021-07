Ercolano – Cultura e Impresa: convegno di Invitalia ad Ercolano

Contributi agevolati e a fondo perduto per creare una impresa culturale, se ne parlerà giovedì 22 luglio ad Ercolano nel corso dell’incontro “La Cultura diventa Impresa. La tua” organizzato da Comune di Ercolano, Parco Archeologico, MAV e Invitalia e che si terrà a partire dalle ore 18.00 presso l’Istituto Comprensivo “de Curtis-Ungaretti” in via Case Vecchie, località San Vito.

L’evento vedrà la partecipazione di Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano; Francesco Sirano, del Direttore del Parco Archeologico di Ercolano; Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione Cives – Museo Archeologico Virtuale; Vittorio Fresa, Responsabile Service Unit Cultura Crea Invitalia; e di Vincenzo Durante, Responsabile Area Occupazione Incentivi e Innovazione di Invitalia.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e di conoscenza di tutte quelle che sono le opportunità e misure di contributi e agevolazioni volti alla creazione di imprese culturali. Invitalia ha, infatti, individuato nel Parco Archeologico di Ercolano un catalizzatore di risorse e innovazione per l’imprenditoria locale legata alla cultura.