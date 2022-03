Napoli – Cultura. Appuntamenti a Napoli e dintorni

SABATO 19 MARZO -ORE 10:30

NAPOLI FUORI LE MURA: SANTA MARIA DEGLI ANGELI ALLE CROCI E PARADISIELLO

La visita riguarderà una zona urbana di Napoli, a monte dell’attuale via Foria, poco conosciuta dai napoletani stessi dove si costruirono, nei secoli XVI e XVII, diversi complessi monastici a ridosso delle mura della città.

Si partirà dalla chiesa cinquecentesca di Santa Maria degli Angeli alle Croci, capolavoro restaurato nel secolo successivo da Cosimo Fanzago in un particolarissimo stile barocco. L’architetto scelse di adoperare per la decorazione solo marmi bianchi e bardigli ottenendo un effetto insolito per le chiese dell’epoca. La chiesa ha assunto questo nome per la presenza della via crucis che veniva fatta sull’attuale salita di via Michele Tenore dai Francescani.

All’interno apriranno eccezionalmente per noi il museo parrocchiale, la terrasanta sottostante la chiesa e l’armadio ligneo che custodisce preziosi reliquiari.

L’itinerario si concluderà al Paradisiello, zona che, attraverso 150 gradini che si inerpicano tra antichi palazzi nobiliari, orti e giardini, conduce in un piccolo borgo fuori dal tempo, presso il quale si gode di un bellissimo (paradisiaco) panorama sulla città di Napoli!

APPUNTAMENTO ore 10:30 Appuntamento presso l’Orto Botanico, all’incrocio tra via Michele Tenore e via Foria, Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 12,00 (comprensivo del contributo alla chiesa per le aperture)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti.

Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

DOMENICA 20 MARZO – ORE 10:30

LA FLORIDIANA: ALLA SCOPERTA DEL PARCO RIAPERTO E DEL MUSEO

Vi aspettiamo per la visita in uno dei luoghi più incantevoli dei Napoli, la Floridiana, alla scoperta del bellissimo Parco e del ricchissimo Museo, uno dei più importanti d’Italia per le arti decorative.

Da pochi mesi all’interno del Parco è stata riaperta una vasta area di circa 21.000 mq tra l’ingresso di Via Cimarosa e la Terrazza panoramica, che era da anni chiusa al pubblico per ragioni di sicurezza, che comprende il Teatrino di Verzura, l’area giochi dei bambini, il Boschetto delle Camelie, e tantissimi viali, sentieri, prati e aiuole.La visita continuerà alla scoperta del Museo posto nella villa nata agli inizi dell’Ottocento per volere di Ferdinando di Borbone che ne fece dono a Lucia Migliaccio di Partanna, duchessa di Floridia, sposata in Sicilia nel 1814 tre mesi dopo la morte della regina Maria Carolina. L’architetto Niccolini riadattò in stile neoclassico una preesistente palazzina, e fece ampliare ed arricchire i giardini con oltre 150 specie vegetali. In onore della moglie, la villa fu chiamata Villa Floridiana.

Attualmente, negli eleganti saloni trova sede la splendida raccolta costituita nella seconda metà dell’Ottocento da Placido de Sangro, duca di Martina, donata nel 1911 alla città di Napoli, con oltre seimila opere con capolavori provenienti dalle manifatture occidentale ed orientale, databili dal XII al XIX secolo, il cui nucleo più cospicuo è costituito dalle ceramiche e porcellane, un vero e proprio viaggio nella bellezza tra colori e forme straordinaria.

APPUNTAMENTO: ore 10:30 presso l’ingresso del Parco della Floridiana, via Cimarosa 77 – Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

Escluso biglietto d’ingresso al Museo: 4,00 euro

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si ricorda inoltre che all'ingresso dei "museo ed altri luoghi della cultura e mostre" sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

DOMENICA 20 MARZO – ORE 10.15

SU E GIU’ PER I VERGINI: L’ACQUEDOTTO AUGUSTEO DEL SERINO

Partendo da Porta San Gennaro, la visita sarà l’occasione per conoscere la storia di un quartiere edificato alla fine del XVI secolo in un vallone utilizzato sin dall’epoca greco-romana come luogo di sepoltura e dei suoi palazzi nobiliari più importanti, il Palazzo Sanfelice e il Palazzo dello Spagnolo, capolavori settecenteschi del celebre architetto napoletano Ferdinando Sanfelice.

Infine, visiteremo, grazie all’Associazione Vergini-Sanità, i resti dell’Acquedotto augusteo del Serino, grandiosa opera realizzata in età augustea tra le più imponenti del mondo antico, che si sviluppa per circa 100 km, dalle sorgenti fino alla Piscina Mirabilis a Miseno. Nei locali sotterranei del Palazzo Peschici-Maresca, in via Arena Sanità, sono stati recentemente scoperti e identificati due tratti affiancati dell’antico acquedotto con una interessante successione di pilastri ed arcate in laterizi e tufo. Un’evidenza archeologica di eccezionale interesse per ubicazione, complessità e peculiarità costruttive. La visita sarà anche l’occasione per visitare la mostra di arte contemporanea “Depositions” di Jumana Manna, allestita all’interno del percorso.

APPUNTAMENTO ore 10:15 a Porta San Gennaro (piazza Cavour), Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 15,00 (incluso di radioguide e biglietto di accesso all’acquedotto)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all'ingresso dei "musei ed altri luoghi della cultura e mostre" sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

DOMENICA 20 MARZO – ORE 16:45

KEITH HARING AL PAN

Un racconto della Napoli della street art e della cultura pop dagli anni ‘80 ai giorni nostri. Al PAN – Palazzo delle Arti di Napoli una grande mostra dedicata interamente al movimento che negli anni ’80, si afferma nella città di partenopea, grazie all’arrivo sul territorio napoletano di artisti internazionali,.

La mostra sarà un emozionante itinerario che parte dal periodo napoletano di Keith Haring e dell’evoluzione del fenomeno della street art e della cultura pop, continua con gli scatti, per la prima volta esposti in occasione della mostra, di Luciano Ferrara che in quegli anni ha saputo ben cogliere il fermento artistico di una città che diventa vera e propria “capitale dell’arte”, per arrivare ai lavori della pop artist napoletana Roxy in the Box, artista eclettica che racconta la sua città con occhio critico e sempre vigile, e a quelli dello street artist napoletano Trallallà, colui che rivisita l’immagine della figura femminile nella tradizionale Sirena Partenope.

APPUNTAMENTO ore 16:45 presso l’ingresso del PAN – Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille n. 60 – Napoli

DURATA 90 minuti circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (escluso biglietto di ingresso alla mostra ed incluso di radioguide)

Biglietto d’ingresso: 10 euro; ridotto 6 euro (under 26, over 65, dipendenti del Comune di Napoli)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all'ingresso dei "musei ed altri luoghi della cultura e mostre" sarà obbligatorio esibire il super green pass associato ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it