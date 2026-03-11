.
Un evento che ha ridefinito ancora una volta il concetto tradizionale di sfilata, portando in passerella non solo la nuova collezione Tod’s Autunno/Inverno 2026/27 by Matteo Tamburini, anche l’autentico ed esclusivo saper fare italiano. In passerella hanno trovato spazio accanto alle nuove creazioni le mani e le storie di artigiani e maestranze che custodiscono tradizioni secolari, compresi i cammei e i coralli di Torre del Greco.
Accanto alle creazioni della maison, erano presenti maestri artigiani provenienti da diversi distretti produttivi italiani, simbolo di una filiera che unisce tradizione, innovazione e identità culturale.
La nostra azienda ha partecipato con due Maestri artigiani del nostro laboratorio storico, mostrando alcune fasi della lavorazione del corallo e del cammeo, che ancora oggi viene eseguita nel pieno rispetto della tradizione autentica, dove la mano, la creatività e l’uomo restano protagonisti.
Torre del Greco è un territorio riconosciuto a livello internazionale per questa arte raffinata tramandata di generazione in generazione e la nostra azienda storica, da oltre un secolo si dedica a questa pregiata lavorazione. Le lavorazioni dal vivo hanno mostrato al pubblico la complessità e la precisione necessarie per trasformare materiali naturali in vere opere d’arte, sottolineando il valore umano dietro ogni creazione.
La sfilata ha così superato il concetto tradizionale di passerella, trasformandosi in un racconto corale dell’artigianato italiano: gesti lenti, competenze antiche e attenzione al dettaglio hanno dialogato con l’estetica contemporanea del brand, evidenziando come il lusso moderno nasca dall’incontro tra patrimonio culturale e visione futura.
“Ringraziamo per questa splendida possibilità la maison e il presidente Diego Della Valle, perché per noi è stata un’ottima occasione di mostrare il nostro artigianato, per far conoscere a quante più persone una tradizione dal lungo passato e con una storia affascinante alle spalle. Siamo immensamente orgogliosi di aver fatto parte di una corale di eccellenze artigianali con Tod’s che dell’artigianalità e del lusso sartoriale italiano ne ha reso tratto indistinguibile del Made in Italy nel mondo” affermano Manuel e Vincenzo Aucella, oggi quarta generazione della storica azienda torrese.
È stata un’esperienza entusiasmante, ma soprattutto un’occasione per sottolineare i valori in cui crediamo da sempre come azienda.
Con questa iniziativa, Tod’s ha ribadito il proprio impegno nella tutela e valorizzazione delle eccellenze artigiane italiane, promuovendo una moda che non è solo stile, ma cultura, territorio e comunità.
Una narrazione duale, vicendevole, simmetrica, su piani diversi ma in qualche modo vicini, di porre al centro della narrazione della moda le persone e i mestieri che rendono unico il Made in Italy, confermando ancora una volta Milano come capitale internazionale della creatività e della manifattura di alta qualità e permettendo anche all’artigianato torrese di raccontare l’eccellenza italiana.