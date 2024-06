Napoli – Città della Scienza invita famiglie e appassionati a un’estate ricca di attività interattive e educative. Un programma “formato famiglia” per esplorare la scienza con divertimento.

Tra science show, visite guidate e esperimenti, i visitatori, grandi e piccoli, possono imparare giocando. Il museo interattivo Corporea e il Planetario offrono esperienze immersive e sensoriali nel mondo della scienza e dell’astronomia.

Nel weekend del 15 e 16 giugno da non perdere “Giochi di Luce” e “Giochi di Gas”, due science show che svelano i segreti della luce e dei gas attraverso esperimenti coinvolgenti e interessanti.

La mostra “Insetti & Co.” e l’esposizione interattiva sulla fisica “Facciamo un esperimento!” (in programma fino al 30 giugno) sono solo alcune delle attrazioni che attendono il pubblico.

Città della Scienza è il luogo perfetto per trascorrere una giornata spensierata ma anche educativa. Per chi vuole vivere un’estate da scienziati, scoprendo i misteri dell’universo e le meraviglie della scienza e della natura.







www.cittadellascienza.it