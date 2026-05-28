Napoli – In continuità con la collaborazione avviata nel 2023, Città della Scienza e Latte Berna proseguono il percorso di partnership anche per il biennio 2026-2027 attraverso un nuovo programma di attività ideate e realizzate da Città della Scienza per Latte Berna, rivolte principalmente a famiglie e studenti tra i 6 e i 13 anni, con particolare attenzione al territorio campano.

Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi dell’educazione alimentare, della sana alimentazione e della sostenibilità ambientale, valorizzando al tempo stesso l’exhibit interattivo dedicato al latte, inaugurato nel 2024 e integrato all’interno del Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea, nell’area tematica dedicata all’alimentazione, dove rimarrà fino a luglio 2027, consolidandosi come esperienza educativa e divulgativa capace di coniugare contenuto scientifico e coinvolgimento interattivo.







Tra le attività previste nel 2026: il 28 e 29 maggio visite guidate e laboratori didattici interattivi per scuole primarie e secondarie di primo grado dedicati al tema dell’alimentazione e all’importanza del latte in una dieta equilibrata per esperienze educative e laboratoriali progettate per favorire una maggiore consapevolezza sui valori nutrizionali del latte e sui corretti stili di vita; sabato 30 e domenica 31 maggio dimostrazioni scientifiche, giochi dinamici e laboratori creativi, dove – in occasione della Giornata Mondiale del Latte – i visitatori potranno esplorare il mondo delle buone abitudini quotidiane; iniziative dedicate ai Campi Estivi di Città della Scienza con laboratori tematici e momenti di degustazione rivolti ai bambini partecipanti.

Con questo rinnovo biennale, Città della Scienza e Latte Berna confermano la volontà di investire nelle nuove generazioni, offrendo al territorio campano un presidio permanente di conoscenza, divertimento e consapevolezza alimentare.