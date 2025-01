Napoli – Città della Scienza dedica l’11 e 12 gennaio 2025 ai “Giochi di Scienza”: un’opportunità imperdibile per esplorare il mondo affascinante della fisica attraverso attività coinvolgenti e spettacolari. Un viaggio emozionante tra forze, elettricità, equilibrio e movimento per dare una spiegazione scientifica ai fenomeni che ci circondano e vivere esperienze uniche che stimoleranno la nostra curiosità.







Con Lettura animata tra scienza e magia i piccoli dai 3 ai 6 anni vivranno una avventura con storie che uniscono scienza e fantasia. Con Lenti magiche sarà possibile (fascia età 7-10 anni) costruire filtri colorati e scoprire la sintesi additiva dei colori; in La scienza dei circuiti i ragazzi tra i 10 e i 13 anni parteciperanno ad un laboratorio dove tecnologia e arte si incontrano per creare circuiti morbidi con materiali semplici. Inoltre, il science show per tutti Azoto che brividi aiuterà a scoprire le incredibili proprietà dell’azoto liquido.

Infine: visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alle Mostre Antropocene e Insetti & Co. e tanti spettacoli al Planetario per un’esperienza educativa e divertente che stimolerà la mente di grandi e piccini.