Sono aperte le iscrizioni al CineLAB “Ciak si impara!”, organizzato da Kinemata Arte e Cultura, che si terrà domenica 22 Maggio 2022 presso lo storico Palazzo Carafa di Roccella.

L’iniziativa nasce dal progetto Vita da set, realizzato con l’adesione della Film Commission Regione Campania. Un laboratorio per ragazzi dai 10 ai 12 anni, per esprimere la propria creatività attraverso il Cinema e acquisire abilità in un contesto dinamico e soprattutto divertente.

Durante le attività sarà simulato un set cinematografico attraverso il gioco di squadra, offrendo la possibilità ai partecipanti di cimentarsi in prima persona nei mestieri del Cinema diventando attori, registi, costumisti, truccatori, ciakkisti per un giorno.

Saranno allestite aree esplorative come il camerino per gli attori, l’area dedicata alla regia, alla fotografia, ai costumi, alla scenografia e soprattutto il set per ricreare la scena di uno dei film per ragazzi tra i più amati.

Il laboratorio è curato da Tonia Zitelli (Direzione Kinemata) e Irene Pompeo (Staff Kinemata).

La partecipazione è a numero chiuso.

Per info e regolamento:

vitadaset@kinemata.it +39 342 1814561