Castelvolturno – Christmas Traditions: a Umoya aspettando il Natale con “Ma dove vivono i cartoni?”

Un viaggio nelle 24 tradizioni prima della Notte Santa dal 22 novembre al 14 dicembre

Colori, profumi, magie del Natale sul lago per vivere un’esperienza irripetibile. Al via il 22 novembre e fino al 14 dicembre, per tutti i week end, con la giornata speciale l’8 dicembre, «Christmas Traditions», nato da una nuova sinergia tra Umoya e “Ma dove vivono i cartoni?”. Un viaggio speciale nel Natale, e nella sua attesa, all’interno del suggestivo parco verde che affaccia su uno spettacolare lago. Un’esperienza adatta a grandi e piccini che potranno degustare appetitosissimi piatti della tradizione con gli stand gastronomici: ricette di stagione, piatti della memoria, vin brulè, merenda con Babbo Natale, menù kids, biscotti di Mrs Claus e tante altre leccornie.







Non mancheranno laboratori, parate, attività creative e spettacoli. Si potrà, infatti, partecipare al Cirque De Noel, ci si potrà rilassare nell’area Relax, ci si potrà catapultare nella Gospel & Dance ballando la Elf Dance, ci saranno i laboratori della neve, si potrà visitare la Grinch House.

Inoltre, novità di quest’anno è il “Viaggio dei desideri” che permetterà ai bambini di viaggiare sul lago a bordo di una barca, per raggiungere un isolotto sul quale potranno esprimere il proprio desiderio di Natale.

Particolare anche la postazione dei “Film di Natale” da cui sarà possibile assistere agli spezzoni di alcune delle più emozionanti pellicole del Natale.

Ancora è previsto, come da tradizione, il

Bacio sotto il vischio, i Christmas Games, il Christmas escape room e tante altre sorprese.

Non mancheranno gli spettacoli con: il Santa Show, uno spettacolo musicale in cui il protagonista d’eccezione è Babbo Natale e che si terrà nel circo, e il Rockin’ Around Crhistmas, un musical del cast di “Ma dove vivono i cartoni?” che pure si svolgerà all’interno del tendone da circo.

Una serie di esperienze culinarie, ludiche, spettacolari e formative che faranno vivere il Natale in una maniera del tutto nuova e sorprendente.

“Inauguriamo questo connubio tra la nostra realtà – dicono gli organizzatori- e la squadra di Umoya, in questo luogo suggestivo immerso nel verde, dove una assortita area food trasformerà il tutto in una sagra delle tradizioni natalizie. Sembrerà di trovarsi in una sorta di Calendario dell’Avvento con le 24 tradizioni che precedono la notte più bella dell’anno».

Christmas Edition si terrà:

A Umoya, Castelvolturno

Il 22-23 novembre

Il 29-30 novembre

Il 6-7-8 dicembre

Il 13-14 dicembre