Partirà sabato 18 novembre, alle 18, al centro commerciale Vulcano Buono il “Christmas Dreams”, l’iniziativa più attesa in Campania per le festività natalizie e per quelle di fine ed inizio anni.

Per l’occasione saranno accese migliaia di lucine e l’Arena si trasformerà in grande lunapark. presso la struttura di Nola fino al 6 gennaio.

Particolarità dell’evento sarà una ruota panoramica alta circa 50 metri: in pratica, si tratta di una tra le più imponenti d’Europa.







Nel giorno dell’inaugurazione, intorno alla Ruota, ci saranno artisti di strada e musicisti, trampolieri e acrobati.

Non mancherà un carillon vivente, con una ballerina che danzerà su una piattaforma in movimento e sul palco canti natalizi, balli e spettacoli a tema.

Ma vi è di pi§: nell’area di oltre 3mila metri quadrati sarà installata anche una pista di pattinaggio, di 400 metri quadrati, sullo stile di quella che compare ogni anno a New York nel Rockefeller Center.

A fare da cornice, ci saranno anche le “Casette di Natale” che offriranno la possibilità di acquistare leccornie e prodotti di artigianato.

Durante le feste sono in programma numerosi spettacoli musicali a tema e per i più piccini saranno organizzati anche laboratori di giocattoli.

Dal 18 novembre il “Christmas Village” del Vulcano Buono sarà aperto tutti i giorni.

Spettacoli ed eventi sono in calendario il 18, 19, 24, 25 e 26 novembre, e poi tutti i giorni dal 1 al 31 dicembre, escluso il giorno di Natale.

Dopo Capodanno protagonista sarà l’Epifania: dal 2 al 6 gennaio prenderà vita il Villaggio della Befana.

In pratica, un’avventura nuova in Campania tutta da scoprire e vivere fino a gennaio.