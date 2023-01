Chocoland torna a Napoli. Dal 10 al 14 febbraio, giorni in cui si festeggia l’amore in occasione del San Valentino, al Vomero sarà protagonista la festa del cioccolato e dell’amore.

Gli stand per i golosi si troveranno a Piazza Vanvitelli e via Scarlatti: grandi e piccini troveranno sicuramente delizie e prelibatezze per ogni palato.

Quella di quest’anno sarà la 14esima edizione di Chocoland, ogni giorno ci saranno eventi per mettere in risalto anche le prelibatezze del territorio, come il baccalà, la mozzarella e pizza tutto rigorosamente a base di cioccolato e particolarità.