Torre del Greco – Dalla Basilica Pontificia di Santa Croce fanno sapere che quest’anno, per le strade cittadine, non ci sarà la consueta processione, causa Coronavirus.

Fatto unico nella storia della città. Infatti, dal 1862, la statua della Madonna, ha sempre percorso le strade cittadine, scortata da migliaia di fedeli.

Ecco la comunicazione ufficiale:

“In riferimento all’ emergenza sanitaria non ancora conclusa e secondo le norme previste dal protocollo Cei, Governo Italiano e le disposizioni del Cardinale Arcivescovo per le norme anti-Covid,

non sarà possibile realizzare per le vie cittadine, la tradizionale processione dell’otto dicembre”.

Per chi volesse, però, è esposto in Basilica il bozzetto del carro trionfale per la solennità dell’Immacolata: “rimarrà esposto in Basilica per tutto l’anno, e a Dio piacendo, sarà costruito per la solennità dell’Immacolata 2021, quando celebreremo i centosessant’anni del voto”, fanno sempre sapere dalla Basilica.