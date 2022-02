Napoli – Carnevale a Corte. Storie di Feste e Maschere al Palazzo Reale di Napoli

Carnevale, una delle più antiche ricorrenze prima del mondo pagano e poi di quello cristiano, è la festa per eccezione in cui trambusto, maschere, scherzo e sfarzo accompagnano il periodo di “rovesciamento” sociale e rinnovamento simbolico durante il quale il caos sostituiva l’ordine costituito.

Alla corte napoletana dei Borbone il Carnevale era una delle feste più attese durante la quale Napoli diventava “paese della cuccagna”; piazze e strade venivano ricoperte di ricchi banchetti con prelibatezze di dolci, salami, selvaggina e prodotti agricoli, mentre tutt’intorno si svolgevano i festeggiamenti di dame, cavalieri, musicanti, popolo e attori impegnati in vari spettacoli pieni di divertimenti anche per i bambini.

In occasione della allegra ricorrenza, domenica 27 febbraio 2022 rivivremo le atmosfere sfarzose di quella del periodo borbonico con una visita al Palazzo Reale di Napoli; qui, come in tutto il complesso monumentale che comprende anche il Teatro di San di Carlo e la Biblioteca Nazionale “V.E. III”, venivano organizzate grandi feste e cerimonie a cui prendeva parte la famiglia reale e il fiore della nobiltà del regno.

domenica 27 febbraio 2022, ore 10:30, durata 2 ore circa

appuntamento ingresso Palazzo Reale di Napoli, piazza del Plebiscito, 1, Napoli

Soci Royal Card € 4,00 | non Soci € 5,00 – acquista qui la Royal Card | la quota non comprende il biglietto d’ingresso: € 10,00 intero | € 2,00 ridotto | gratuito minori di 18 anni

prenotazione obbligatoria entro martedì 22 febbraio 2022, sms o whatsapp al 389/1034905 oppure via email booking@sitireali.it

N.B. posti limitati, per partecipare all’evento è necessario possedere il super green pass e indossare la mascherina FFP2