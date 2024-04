I migliori alunni d’Italia, provenienti da tutto lo Stivale e dalle scuole d’italiano all’estero, si sfidano al Tilgher di Ercolano che fino al 18 aprile è la location delle finali della XIII Edizione dei Campionati di Italiano. Sono 100 gli studenti impegnanti nelle varie prove.

“E’ bello vedere tante eccellenze riunite ad Ercolano. Investire in cultura, turismo e legalità significa anche rendere la città e i suoi istituti scolastici sede di iniziative che coltivano e promuovono il talento dei nostri migliori studenti. Queste giornate rappresentano un momento di confronto e un’occasione per tutti noi” – spiega Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.







“Ci tengo a ringraziare il Ministero dell’Istruzione e del Merito per aver scelto la città di Ercolano e la nostra scuola, il Tilgher, come sede per la finale dei Campionati Italiani. Questo evento rappresenta per l’intera comunità un prezioso momento di crescita culturale e di valorizzazione del nostro territorio. Siamo onorati di poter ospitare un’occasione così significativa e siamo pronti a accogliere con entusiasmo tutti i partecipanti e gli appassionati di questa importante manifestazione” – ha dichiarato la Dirigente Scolastico, Rossella Di Matteo.

“Un evento frutto della sinergia e la collaborazione che ha visto operare insieme tutte le istituzioni della città, il Comune, il MAV, il Parco Archeologico, Radio Siani, ognuno ha messo a disposizione le proprio professionalità e spazi affinché tutto andasse per il meglio creando, in questo modo, una rete di collaborazione molto efficace” – ha dichiarato il prof. Raffaele Aratro , referente della scuola per l’organizzazione della finale.

La premiazione si terrà venerdì 18 aprile alle ore 11:00 presso il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano.