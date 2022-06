E’ stato presentato nell’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino, alla presenza di Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Comune di Napoli, BLUEXPERIENCE – IL SALONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, il primo grande appuntamento del Centro-Sud Italia dedicato a mobilità, ambiente e rivoluzione tecnologica nei trasporti, in programma dal 10 al 12 giugno alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’evento nasce con gli obiettivi di promuovere un mondo “blu, vale a dire sostenibile, con un nuovo stile di vita a partire dal modo in cui ci spostiamo nelle nostre città, e di realizzare anche al Sud un nuovo focus di carattere nazionale sulla mobilità del futuro , in maniera da realizzare un punto di incontro con un appuntamento annuale nel quale creare sinergie tra aziende e istituzioni, nuove opportunità di business, sensibilizzare e avvicinare il pubblico all’uso dei nuovi veicoli a zero o ridotte emissioni di CO2, ma anche offrire una maggiore informazione sui vantaggi economici e ambientali che ne derivano.

La manifestazione vedrà la partecipazione di aziende di vari settori come automotive, mobilità leggera e ultimo miglio con le novità e-bike, e-moto, e-scooter e monopattini, noleggio, sharing mobility, infrastrutture e servizi di ricarica, aftermarket.

Le aree espositive prevedono in particolare:

1) Un intero padiglione dedicato ai brand automobilistici di auto a motore elettrico , protagonisti della nuova mobilità, o ibridi con i diversi tipi di alimentazione a motore micro, mild hybrid, full e plug-in;

2) un’area dedicata alle due ruote elettriche , segmento in forte crescita sul mercato nazionale, e ai più recenti veicoli leggeri per la città come bici elettriche, monopattini, hoverboard, skateboard, segway e monowheel;

3) un settore sulle novità per società di servizi per le infrastrutture automobilistiche, car sharing, ricambi e assistenza e aftermarket .

“È importante che si tenga a Napoli per la prima volta in Italia il Salone della Mobilità Sostenibile. L’Amministrazione Comunale punta moltissimo su tutti i sistemi di mobilità sostenibile, da quello della singola persona a piedi fino ai treni da 1200 persone della Linea 1 della Metropolitana che tra poco metteremo in esercizio, passando per le biciclette normali, quelle a pedalata assistita, i monopattini, le auto elettriche e ibride, senza lasciare nessuno indietro e senza forzare nessuno ad usare un sistema piuttosto che un altro ma guidandolo e convincendolo progressivamente. Abbiamo tanti obiettivo e breve, medio e lungo termine per rendere Napoli una città Green o come dice il convegno “Blu” che per i napoletani è ancora più bello”.

Lo ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza.