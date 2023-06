Si terrà domenica in molte piazze d’Italia il tanto amato evento “Bimbimbici 2023”

A Napoli, l’iniziativa si terrà in piazza Plebiscito domenica 11 giugno alle 9 per pedalare insieme da Piazza Plebiscito a Napoli e visitare il museo Darwin Dohrn in Villa Comunale.

E’ una ciclopasseggiata organizzata da Fiab Napoli CICLOVERDI che condurrà i bambini/ragazzi accompagnati da un genitore (sempre in bici) da Piazza Plebiscito alla Villa Comunale dove si visiterà il museo Darwin Dohrn e ritorno.







Ai bambini partecipanti alla pedalata verrà donata una t-shirt e uno zainetto.

L’ingresso al museo per i ragazzi costerà solo 3,00€.

Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi e si svolge ogni anno in tantissime piazze di tutta Italia.

La manifestazione si concretizza in una allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi ma è aperta a tutti i cittadini: un’opportunità per pedalare insieme.

L’evento è una vera e propria occasione di festa .

Il “popolo” di Bimbimbici è costituito dalle persone (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere rispettando l’ambiente.

Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.

Per ulteriori info chiamare il 339 6795037