Dal 19 al 29 ottobre 2023 torna per la terza edizione Art Days – Napoli Campania, il primo grande evento diffuso e collettivo per l’arte contemporanea nella regione, organizzato dall’associazione no profit Attiva Cultural Projects con la direzione artistica di Valeria Bevilacqua, Martina Campese, Raffaella Ferraro e Letizia Mari.

Con 58 appuntamenti in 5 province – CLICCA QUI – per 52 tra enti, partner e guests coinvolti, la terza edizione introduce per la prima volta il concept Crossing Layers, con la volontà di descrivere l’aspetto stratificato tipico del territorio campano e delle diverse identità che ne popolano la scena artistica, e il supporto di un Comitato Scientifico, fondamentale organo di consulenza strategica, composto da Fabio Agovino, Teresa Carnevale, Adriana Rispoli e Luigi A.M. Rossi.

GLI ENTI PARTECIPANTI

Alla rinnovata edizione, quest’anno si registra un’ampia partecipazione della scena emergente e indipendente della Campania – come Opificio Puca, Sant’Arpino (CE) e in particolare nella città di Napoli, come Riot, puntozerovaleriaapicella, Quartiere Latino – che si accosta al fertile dialogo che Art Days ha sviluppato con le grandi istituzioni del territorio.







Si riconferma la partecipazione di realtà d’eccellenza come la Reggia di Caserta, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il museo Madre, e si inaugura quest’anno la collaborazione con Gallerie d’Italia Napoli che proporrà due aperture serali speciali nelle giornate del 27 e del 28 ottobre dedicate alla mostra di Mario Schifano.

A questo si aggiungono nuovi enti come Fondazione Paul Thorel e Museo Emblema, Terzigno (NA) e si riconferma la residenza ExtrArtis, Sorrento (NA).

IL PUBLIC PROGRAM

Di grande importanza per questa terza edizione è il Public Program che si sviluppa a Napoli con diverse modalità di coinvolgimento del pubblico e che attiva seminari, tavole rotonde e workshop con esperti del settore che verranno ospitati da importanti istituzioni.

L’accesso a tutte le attività del Public Program di Art Days è gratuito.

I PREMI

La manifestazione, in linea anche con la mission di Attiva Cultural Projects, non può non rivolgere la sua attenzione alla promozione degli artisti emergenti, e lo ha fatto mediante il bando di tre Premi: la prima edizione del Premio Generazione dedicato a Mimmo Rossetta, Flegreo per il contemporaneo – Art Residency e, infine, WineWise – Metodologie della trasformazione.

I RICONOSCIMENTI

Art Days – Napoli Campania 2023 ha vinto, per il secondo anno consecutivo, il bando “Piano di promozione culturale 2023” indetto dalla Regione Campania per l’assegnazione di contributi volti a sostenere i progetti di interesse culturale. Ha inoltre ottenuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, insieme ai Patrocini della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, della Camera di Commercio di Napoli e di Fondazione Italia Patria della Bellezza.