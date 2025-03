La città di San Giorgio a Cremano è costantemente impegnata nella valorizzazione dei giovani talenti e tra le diverse opportunità che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Zinno mette in campo, vi è anche quella dedicata alla musica e al canto.

“Abbiamo patrocinato – ha dichiarato il primo cittadino Zinno – il concorso canoro discografico nazionale “ArsMusic Festival” rivolto a cantanti solisti, ⁠duetti, ⁠ensemble vocali anche stranieri.

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 21 marzo e le fasi del concorso prevedono: audizioni online, selezioni nazionali che si svolgeranno il 22 marzo a Napoli (in questa fase i candidati si esibiranno dal vivo davanti a una giuria tecnica composta da esperti del settore musicale) e la finale nazionale invece avrà luogo il 12 aprile nella nostra Villa Bruno, dove i finalisti si sfideranno per conquistare il titolo.







Vi saranno riconoscimenti ufficiali, oltre alla possibilità di interagire con professionisti del settore per un futuro nel mondo della musica.

E’ un’opportunità che con il vicesindaco Pietro De Martino abbiamo accolto per offrire a tanti giovani talenti un’ulteriore vetrina per farsi conoscere, apprezzare e magari realizzare un progetto discografico.

E’ possibile consultare il regolamento su: www.arsmusic.it