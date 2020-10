Napoli – Appuntamenti: Napoli Liberty a palazzo Zevallos, Il borgo di Antignano, Certosa di San Martino.

SABATO 10 OTTOBRE – ORE 10:45

NAPOLI LIBERTY A PALAZZO ZEVALLOS

Napoli Liberty: “N’aria ‘e primmavera”è il titolo della raffinata mostra da poco inaugurata a Palazzo Zevallos di Stigliano: la visita permetterà di approfondire attraverso più di 70 opere la straordinarietà dello stile Liberty napoletano che riguarderà le arti figurative, applicate e industriali, come la stessa ristrutturazione del cortile centrale del Palazzo, bellissima testimonianza del gusto Floreale. Dipinti e sculture di Gemito, Cifariello, Curcio, Pratella, Casorati, Palizzi, manifesti pubblicitari come quelli dei grandi Magazzini Mele, manifatture di altissimo pregio nel settore dell’oreficeria preziosa e delle manifatture delle pietre dure (corallo, madreperla e tartaruga), ci faranno capire come dalla fine dell’Ottocento la stagione dell’Art Nouveau contagia Napoli, città in via di rinnovamento, attraverso un fiorire di progetti che la resero metropoli moderna unendo l’ampliamento urbano, il risorgimento economico e l’industrializzazione.

La visita guidata riguarderà esclusivamente la mostra. In seguito i visitatori potranno ammirare autonomamente la collezione permanente.

PROGRAMMA

ore 10:45 – Raduno partecipanti all’ingresso di Palazzo Zevallos, via Toledo n. 185 – Napoli

ore 12:00 Conclusione delle attività

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:euro 12,00 (comprensivo di biglietto di ingresso e radioguide)

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di

distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI3922863436 – cultura@sirecoop.it

———————————————————-

SABATO 10 OTTOBRE – ORE 17:00

ANTIGNANO E SAN GENNARO

IL BORGO DI ANTIGNANO E I LUOGHI DEL SANTO

La Cooperativa SIRE vi propone un percorso tra le strade del Vomero alla ricerca delle sue radici storiche, incrociando luoghi legati al culto del Santo patrono di Napoli che proprio in collina testimoniano alcuni momenti importanti del fortissimo legame con la città e i suoi abitanti.

Un itinerario che condurrà tra le strade di quello che era l’antico borgo di Antignano, nucleo rurale che si trovava lungo la strada che in antichità collegava Napoli e Pozzuoli e che nel Medioevo si trasforma in uno dei casali della città. Un nucleo antico che si lega alla storia di San Gennaro , il cui culto trova tra queste strade momenti di intensa devozione, testimoniata da diverse opere che oggi si trovano immerse nella città moderna ma legate alla vicenda millenaria del Santo.

PROGRAMMA

ore 17:00 Appuntamento a Piazza Vanvitelli, incrocio via Bernini (vicino all’uscita delle metropolitana, lato negozio ORMA)

ore 19:00 Conclusione delle attività

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di

distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI3922863436 – cultura@sirecoop.it -www.sirecoop.it – FB:Sire Coop

———————————————————-

DOMENICA 11 OTTOBRE – ORE 10:15

TRIONFO BAROCCO: VISITA ALLE CERTOSA DI SAN MARTINO

La Cooperativa Sire vi invita a visitare la Certosa di San Martino, gioiello del barocco a Napoli. Fondata nel 1325 per volere di Carlo duca di Calabria, figlio del sovrano Roberto d’Angiò, nel corso di tutto il Seicento fu trasformata ed arricchita da artisti del calibro di Cosimo Fanzago, Battistello Caracciolo, Giovanni Lanfranco, Ribera.

La visita permetterà di scoprire come vivevano i certosini all’interno del complesso, in luoghi come la sala del Capitolo, il parlatorio, la sagrestia, il chiostro del Fanzago e quello dei procuratori. Sarà inoltre possibile ammirare la più ricca collezione di presepi presente in Italia, ospitata nelle cucine del monastero, che abbracciano un arco di tempo che dal 1300 arriva fino ai più noti esempi presepe Settecentesco.

PROGRAMMA

10:15 appuntamento all’ingresso della Certosa – Napoli

Durata due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVOeuro 10,00 (comprensivo di radioguide)

(ESCLUSO biglietto d’ingresso alla Certosa: € 6,00 / Ridotto 18-25 anni € 2,00)

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di

distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it