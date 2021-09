Napoli – Appuntamenti a Napoli e dintorni nel week end

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE – ORE 20:00

GIOVEDI’ SERA AL MUSEO: UN TOUR AL MANN

La cooperativa Sire vi invita a scoprire uno dei musei più importanti d’Italia, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in occasione delle aperture serali durante le quali il biglietto avrà il prezzo simbolico di 2 euro.Il percorso prevede un’immersione nel mondo dell’archeologia all’interno di uno dei primi musei costituiti in Europa. In esso sono esposti oggetti di valore esemplare in varie sezioni tematiche e conservati centinaia di migliaia di reperti tra statue, mosaici, ceramiche e monili sia provenienti da vari siti antichi del Meridione tra cui Pompei, Ercolano, Stabiae, sia dall’ acquisizione di rilevanti raccolte antiquarie, a partire dalla collezione Farnese appartenuta alla dinastia reale dei Borbone.

APPUNTAMENTO ore 20:00 all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 comprensivo di radioguide

ESCLUSO biglietto di ingresso di euro 2,00.

Il biglietto potrà essere acquistato a partire dalle 20:00

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che dal 6 agosto 2021 all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il green pass o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) associati ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

*****************************************

SABATO 11 SETTEMBRE – ORE 10:30

SANT’ELIGIO E GLI OREFICI: VIAGGIO NEL MEDIOEVO NAPOLETANO TRA ARTE, CAVALIERI E PREZIOSE OREFICERIE

L’itinerario svelerà ai partecipanti i misteri celati dalle mura del più antico edificio di culto dell’epoca angioina a Napoli, la chiesa di S. Eligio, fondata nel 1270 da cavalieri francesi al seguito di Carlo I d’Angiò, che visiteremo assieme al suo chiostro.

Accanto alla chiesa svetta l’arco quattrocentesco – che si innalza su due piani a collegare il campanile con un edificio vicino – decorato con testine che ci parlano di vicende lontane nel tempo in cui fanciulle, nobili e corte si intrecciano tra storia e leggenda.

Il percorso proseguirà alla scoperta del Borgo degli Orefici, dove è nata l’incredibile arte orafa napoletana, capace di realizzare capolavori assoluti tra gioielli particolari, argenti lavorati, e arredi sacri come le celebri e preziose statue del tesoro di San Gennaro.

APPUNTAMENTO 10:30 all’ingresso della Chiesa di Sant’Eligio, via Sant’Eligio, Napoli (nei pressi di piazza Mercato)

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 incluse radioguide

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

*****************************************

DOMENICA 12 SETTEMBRE – ORE 10:30

IL COMPLESSO DI SANTA MARIA LA NOVA E I MISTERO DELLA TOMBA DI DRACULA

La visita guidata al Complesso di Santa Maria la Nova, nel centro storico di Napoli, ci condurrà alla scoperta dell’antico convento che ospita al suo intero notevoli opere dei piu’ celebri artisti della Napoli di fine Cinquecento e inizio Seicento.La chiesa, detta la Nova per distinguerla da quella che un tempo sorgeva nel luogo dove venne poi edificato Castel Nuovo, venne fondata in stile gotico dai Frati Minori nell’ultimo quarto del Duecento sul terreno donato loro da Carlo I d’Angio’ nel 1279 e fu completamente rifatta a partire dal 1596. Da segnalare, tra le innumerevoli bellezze artistiche racchiuse nella chiesa, vi è sicuramente lo splendido soffitto a cassettoni in legno dorato, nel quale sono incassate quarantasei tavole dipinte, fra il 1598 e il 1603, dai più importanti artisti napoletani dell’epoca, vera e propria antologia della pittura napoletana prima di Caravaggio.Dell’antico complesso conventuale visiteremo inoltre il chiostro di San Giacomo, che presenta volte affrescate e numerosi monumenti funerari lungo le pareti. In particolare, il chiostro piccolo è collegata alla recente ricerca avviata su una tomba nella quale studiosi internazionali sostengono che sia sepolto il conte Dracula. La vicenda ha già attirato un enorme numero di visitatori a caccia della tomba del conte.

APPUNTAMENTO ore 10:30 presso largo Santa Maria La Nova, Napoli

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO Euro 14,00 incluso biglietto di ingresso al sito di euro di 5,00 e radioguide

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento

sociale.

Si ricorda inoltre che dal 6 agosto 2021 all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il green pass o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) associati ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

*****************************************

DOMENICA 12 SETTEMBRE – ORE 10:30

TRA PANORAMI E ARCHEOLOGIA: IL MUSEO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI NEL CASTELLO ARAGONESE DI BAIA

Una mattinata alla scoperta del meraviglioso Castello di Baia che ospita il Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Dalle terrazze del castello e, all’interno, dalle sue vetrate, si potrà ammirare lo splendido panorama che abbraccia tutti gli angoli del territorio flegreo, dal golfo di Pozzuoli alle isole di Capri, Ischia e Procida mostrandoci la romantica bellezza di un’area ricca di storia e di miti, la cui fama, legata all’amenità dei luoghi e alla salubrità delle sue sorgenti termali e del clima, celebrata e tramandata anche nelle fonti antiche.

Nella cornice paesaggistica da sogno che si ammira dalla fortezza aragonese, l’allestimento museale ricostituisce contesti archeologici di provenienza flegrea – come Pozzuoli e Cuma – dal valore unico e straordinario, raccontando la ricchezza di questa terra, tra le più ammirate nell’antichità.

APPUNTAMENTO ore 10:30 all’ ingresso del Castello di Baia, via Castello, Bacoli (Na)

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 incluse radioguide

ESCLUSO biglietto d’ingresso di euro 4. Ridotto di euro 2 per i cittadini dell’UE di età compresa tra i 18 e i 25 anni.Gratuito per i minori di 18 anni.

Per le altre categorie aventi diritto a riduzioni e agevolazioni nei luoghi della cultura statali visita la pagina MiBACT Agevolazioni (beniculturali.it)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che dal 6 agosto 2021 all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il green pass o un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) associati ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it