In collaborazione con il Comune di Napoli, l’Associazione Mollichine Lilla Briciole Di Vita presenta: “Noi con voi: il Movimento Lilla scende in campo”.

Il 28 maggio insieme a Napoli per una giornata di sensibilizzazione sui Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione (DAN) Sulla scia dell’XI Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla e dell’evento ad essa dedicato tenutosi a Genova il 19 marzo, il Movimento Lilla organizza una nuova giornata per la prevenzione e la sensibilizzazione sui DAN. L’evento “Noi con voi: il Movimento Lilla scende in campo” si terrà sabato 28 maggio 2022 a Napoli, presso il PAN – Palazzo delle Arti di Napoli (nella Sala Di Stefano), avrà inizio alle ore 11.15 e terminerà alle ore 18:40.

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla ricorre il 15 marzo, ma è di fondamentale importanza portare il fiocchetto sul petto ogni giorno e rinnovare costantemente il proprio impegno per apportare un cambiamento reale. E questo le Associazioni lo sanno bene. Da qui l’idea dell’associazione partenopea Mollichine Lilla Briciole di Vita di organizzare presso la città di Napoli, insieme all’associazione Animenta, una giornata dedicata per far conoscere i DAN più da vicino tramite lo sguardo dei professionisti della salute mentale, ma anche attraverso le storie di chi queste malattie le ha affrontate in prima persona, le sta ancora affrontando o le ha vissute accanto a una persona cara. Un ulteriore obiettivo della giornata è inoltre quello di portare i presenti dietro le quinte del Movimento Lilla, per scoprire la rete di associazioni attive nella rivendicazione dei diritti alla cura per queste malattie.

Sul palco si alterneranno associazioni e professionisti della salute mentale che offriranno una panoramica attuale sui DAN, illustrandone le criticità e gli approcci terapeutici idonei al loro trattamento, con l’obiettivo di comprendere come far fronte alle carenze esistenti partendo proprio dai traguardi finora raggiunti. La presenza delle istituzioni sancisce il desiderio di creare una rete di supporto a tutti gli effetti per i cittadini napoletani, una sorta di “tessuto metropolitano lilla”.

Saranno presenti, tra gli altri, Angela Aurora (Angy Mollichina), fondatrice e presidente dell’associazione Mollichine Lilla Briciole di Vita, Aurora Caporossi, presidente dell’associazione Animenta, Sebastiano Ruzza, presidente dell’associazione Mi Nutro di Vita, Maruska Albertazzi, autrice, giornalista e attivista, Mariella Falsini, ideatrice del Codice Lilla e presidente dell’associazione Perle Onlus, Leonardo Mendolicchio, Psichiatra e Psicanalista specializzato nella cura dei DAN, Direttore del reparto di riabilitazione DAN Auxologico Piancavallo e Fondatore Food For Mind, Daniele Shupffer, Fondatore Humansophy, Biologo clinico e nutrizionista, esperto in psicobiologia e nella cura dei DAN, nonché Mario Russo, dietista, dottore in Psicologia clinica e Presidente dell’associazione ADEPO, e Viviana Valtucci dietista e nutrizionista, dottoressa in Psicologia clinica e Vicepresidente dell’associazione ADEPO. L’elenco completo dei partecipanti è consultabile sul programma.

A moderare sarà la Dott.ssa Giuseppina Bentivoglio, Biologa nutrizionista specializzata nella cura dei DAN.