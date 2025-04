Napoli – Per la prima volta in Italia, si riuniranno alcuni tra i massimi esperti internazionali del settore in un evento multidisciplinare dedicato alle tecnologie quantistiche e al loro impatto sulla società contemporanea.







Con la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, introdotti da Riccardo Villari, Presidente Fondazione IDIS-Città della Scienza, Vincenzo Loia, Rettore dell’Università di Salerno e Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’iniziativa vedrà anche l’inaugurazione della prima Mostra sulle tecnologie quantistiche, con gli studenti che potranno utilizzare installazioni interattive e i primi strumenti della seconda rivoluzione quantistica.

Si assisterà anche all’avvio di un computer quantistico, alla sua “messa in moto” da parte del Presidente della Regione Campania.

La giornata proseguirà con workshop tematici che ospiteranno il confronto di esperti ed aziende provenienti da tutto il mondo, insieme a Valeria Fascione, Assessore regionale alla Ricerca, Innovazione e Startup e Antonio Marchiello, Assessore regionale alle Attività Produttive.

Tra gli ospiti il Direttore della Divisione di Tecnologie Quantistiche di Amazon Web Services, Simone Severini giunto espressamente da Seattle e due esperti dell’azienda Leonardo, ovvero Massimiliano Dispenza, Responsabile dei Laboratori Leonardo per le tecnologie quantistiche, optronica e materiali avanzati, e Daniele Dragoni, Responsabile dell’attività di ricerca nell’ambito della Computazione Quantistica presso il Laboratorio HPC di Leonardo a Genova.

Parteciperanno rappresentanti di aziende leader del settore: Alessandro Bruno, fondatore e CTO di QuantWare, Guanru Feng (SpinQ Technology Inc.), Panagiotis Barkoutsos (IonQ), Vincent Van Wingerden (ClassiQ), e molti altri protagonisti del panorama internazionale coordinati da Marco D’Aquino (Distek srl) e da Mikhail Lisitskiy (SPIN CNR). Il programma prevede inoltre la presenza di Paolo Silvestrini dell’Università Vanvitelli e Berardo Ruggiero dell’ISASI che insieme a INO e a SPIN, sono i tre istituti del CNR coinvolti nell’evento. Patrizia Livreri, dell’Università di Palermo, interverrà sul Quantum Radar Project.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione IDIS Città della Scienza con la collaborazione scientifica dell’Associazione Eudora.

Il 2025 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite quale “Anno Internazionale della Scienza e delle Tecnologie Quantistiche” con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e l’impatto della scienza e delle applicazioni quantistiche su tutti gli aspetti della vita.