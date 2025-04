Castellammare di Stabia – Nel primo pomeriggio di ieri, il dott. Lorenzo Terzi, Direttore dell’Archivio di Stato di Avellino, ha effettuato una visita non ufficiale presso la Storica Biblioteca della Chiesa del Gesù, nel cuore del centro antico di Castellammare di Stabia. L’invito è stato rivolto da Filomena D’Auria, Coordinatrice dell’Associazione Preti Semplici di Gesù e Maria, incaricata della valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e culturale delle chiese del Centro Antico affidate ai Preti Semplici. Alla visita hanno preso parte anche membri del comitato della stessa Chiesa.

La Chiesa del Gesù, nota anche come Chiesa di Gesù e Maria, è un monumento di grande rilievo storico e artistico, fondato nel XVII secolo dai Padri Gesuiti. Celebre per la sua architettura barocca, ospita una biblioteca storica di straordinario valore culturale.







Nel corso della visita, il dott. Terzi ha potuto constatare lo stato attuale della biblioteca, confrontandosi con la Coordinatrice D’Auria e i membri del comitato sulle possibili iniziative per il suo recupero e la sua valorizzazione. “Ritengo – ha dichiarato il dott. Terzi – che si tratti di un complesso straordinario, di grandissimo interesse, e un interesse che si articola su più livelli: sia dal punto di vista storico-artistico, sia per quanto riguarda i beni archivistici e librari. Credo, dunque, che possa davvero rappresentare un polo culturale di prim’ordine. Naturalmente, è necessario attivare determinati meccanismi istituzionali. Come dicevo, la mia è una visita privata, ma in qualità di funzionario non posso non sottolineare che vi sarebbe un passaggio importante da considerare, ad esempio con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica, che ha competenza in materia di vigilanza sul patrimonio archivistico e librario pubblico non statale e su quello privato.”

L’obiettivo condiviso è quello di restituire alla comunità un luogo di cultura e memoria, promuovendo attività che ne incentivino la fruizione pubblica.

La delegazione, in visita alla storica biblioteca della Chiesa del Gesù, era guidata da don Lucio Sembrano – Biblista Officiale del Dicastero della Santa Sede e Presidente della Comunità dei Preti Semplici di Gesù e Maria – che, esprimendo il proprio compiacimento per l’interesse e la disponibilità dimostrati dal dott. Terzi, si è detto fiducioso in questo autorevole intervento, auspicando una svolta tanto attesa nel recupero del sito e del suo straordinario patrimonio culturale.

L’Associazione Preti Semplici di Gesù e Maria, sotto la guida di Filomena D’Auria, prosegue con impegno nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici del centro antico di Castellammare di Stabia, con particolare attenzione alla Chiesa del Gesù e alla sua preziosa biblioteca.