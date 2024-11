Napoli – La XXXVIII edizione di Futuro Remoto, il primo festival italiano organizzato da Città della Scienza, dedicato alla divulgazione scientifica, con il tema “CO-SCIENZE” sbarca a Salerno venerdì 8 novembre con eventi che si svolgeranno presso i Campus dell’Università degli Studi di Salerno e a Palazzo Fruscione ponendo al centro la capacità dell’individuo di discernere, valutare e agire, grazie a tutte le scienze, sia naturali che umane.

La manifestazione intende quest’anno consolidare ancor più il rapporto con il territorio e le comunità e per questo – dopo la 1ª tappa svoltasi a Napoli dal 18 al 20 ottobre 2024 presso la Città della Scienza – si articola fino al 6 dicembre nelle tappe universitarie e cittadine di Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta.







All’Università di Salerno la tappa di Futuro Remoto, dal titolo “CO 4 UNISA”, prenderà il via l’8 novembre alle ore 9.00 presso l’Aula “Nicola Cilento” al campus di Fisciano con la Sessione plenaria di Benvenuto, dedicata ai 300 studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. La giornata proseguirà – a partire dalle ore 10.00 – con i “Percorsi delle CO-SCIENZE”. Gli studenti – suddivisi in gruppi – potranno visitare e conoscere da vicino l’ecosistema UNISA di saperi e conoscenze. Cinque i percorsi realizzati per loro dai Dipartimenti dell’Ateneo, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario UNISA e il Cus Salerno.

A Palazzo Fruscione si svolgeranno ulteriori eventi che arricchiranno l’offerta della giornata: Laboratori di Storytelling Audiovisivo: un’opportunità per i partecipanti di utilizzare smartphone e tecnologie digitali per raccontare storie innovative. Questo laboratorio mira a coinvolgere i giovani nella narrazione creativa attraverso esperienze pratiche; Educazione Ambientale: incontri dedicati alla sostenibilità e alla salute globale, con un approccio “One Health” che integra la salute umana, animale e ambientale.

In aggiunta a queste attività, esperti dei vari dipartimenti dell’Università saranno presenti per guidare i visitatori attraverso esperienze pratiche e dimostrazioni. A cura della Fondazione Scuola Medica Salernitana varie iniziative in programma: Visita al Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana: percorso immersivo che integra saperi classici e arabi, arricchito da immagini storiche e tecnologie avanzate; Nel Cuore della Natura e della Storia: Un Viaggio Figurato nei Giardini della Minerva: un percorso che unisce botanica e medicina, mettendo in luce le proprietà curative delle piante; Vino e Dintorni – “In vino veritas”: si discuterà dell’uso moderato del vino e delle sue implicazioni sulla salute mentale e fisica.

Futuro Remoto @UNISA | “CO 4 UNISA” – le iniziative nei campus di Fisciano e Baronissi – i Percorsi delle “CO-SCIENZE:

I Partner

La Manifestazione è realizzata da Città della Scienza di Napoli – con il sostegno della Regione Campania, la co-organizzazione delle sette Università della Campania e la collaborazione dei principali centri di ricerca nazionali tra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-INFN, l’Istituto Nazionale di Astrofisica-INAF, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile- ENEA, il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e del Comune di Benevento, Comune di Caserta, Provincia di Avellino e Provincia di Benevento. In partnership con Campania NewSteel, il Carcere Borbonico di Avellino, il Centro Regionale Trapianti, la Sannio Europa S.c.a r.l.- Società in house providing della Provincia di Benevento-, il Real Belvedere di San Leucio, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Soresa-Società Regionale per la Sanità S.p.A. Futuro Remoto 2024 beneficia del contributo del Ministero della Cultura (MiC).

Le tappe della XXXVIII edizione di Futuro Remoto “Co-Scienze”

· NAPOLI: 18, 19 e 20 ottobre – Città della Scienza;

· SALERNO: 8 novembre – Salerno città e Campus Università;

· BENEVENTO: 22 novembre – Polo Didattico e Polo Ricerca -Università degli Studi del Sannio; Auditorium S. Agostino; Palestra Unisannio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento- Centro Operativo, Benevento Ex Convento di S. Felice;

· CASERTA: 29 novembre – Real Belvedere di San Leucio; sede del Rettorato Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;

· AVELLINO: 6 dicembre – Ex Carcere Borbonico; UNISA sede di Avellino; UNINA sede di Avellino.

Città della Scienza è il primo e principale Science Centre italiano che, da anni, realizza attività espositive permanenti e temporanee nel campo della cultura scientifica e delle discipline STEAM; attività di sperimentazione didattica con le scuole; ricerca e sviluppo su metodologie, contenuti e tecnologie didattiche innovative. Il Science Centre, con il Museo interattivo del corpo umano ‘Corporea’, il Planetario, i grandi eventi, i laboratori, ecc., svolge quotidianamente attività di diffusione scientifica rivolta ai principali target di riferimento: pubblico scolastico, famiglie con bambini, giovani e senior.