Via al Primo Campionato degli Alberghi napoletani. Dal 19 marzo otto alberghi giocano per il titolo

Assessore al Turismo Teresa Armato: “Sinergia del comparto turistico anche nel nome dello sport”

Fischio di inizio per l’8vs8 AICS Hotels Napoli League Talenti” il torneo degli alberghi napoletani che assegnerà lo scudetto del calcio ai professionisti del turismo.







Otto squadre in rappresentanza di altrettante strutture alberghiere: Gold Tower, Oriente, Magri’s, Naples, Santa Lucia, Mediterraneo, Costa del Vesuvio Sea Team, Costa del Vesuvio Mountain Team, si affronteranno in un torneo Aics lungo quattro mesi, dal 19 marzo fino a giugno sui campi da gioco del Caravaggio Sporting Village di via Terracina.

In palio la palma dell’ospitalità come è nella tradizione dell’hotellerie napoletana conosciuta e apprezzata in tutto il mondo e protagonista del boom turistico che si vive in città negli ultimi periodi.

Ma anche quella della squadra più tecnica perché, se le porte di un albergo sono quanto di più accogliente Napoli può offrire, quelle di una squadra di calcio devono essere ermeticamente blindate agli avversari.

Un’occasione in cui tutto il comparto turismo si ritrova per rafforzare il proprio legame anche attraverso lo sport

Centosessanta professionisti dell’ospitalità per aggiudicarsi un trofeo in memoria dell’ingegnere Pietro Cavallo, direttore del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo scomparso prematuramente nelle scorse settimane.

Il Torneo dove sport e turismo si incontrano, è stato presentato oggi nella Sala Giunta di Palazzo san Giacomo alla presenza dell’Assessore al Turismo e delle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. Con lei Salvatore Naldi, presidente di Federalberghi Napoli, Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, Nicola Mora, testimonial dei Tornei Aics Napoli, Gennaro Buonocore, presidente Aics Napoli settore calcio, Manuela Papaccio, Presidente Aics Campania.

A vegliare su partite e regolamenti l’Aics (Associazione italiana cultura e sport) organizzatrice della manifestazione.

“L’iniziativa – spiega Gennaro Buonocore, presidente di Aics Napoli settore calcio – nasce da una idea del direttore del Gold Tower Lifestyle Hotel Marco Zuppetta che mi chiese di organizzare qualcosa che fosse a metà strada tra l’evento sportivo e una attività aziendale.

Parlare di calcio, infatti, è limitativo per una squadra aziendale in quanto lavorare in team significa Benessere, Welfare, Team Building, condivisione dei momenti sportivi dei dipendenti, fiducia reciproca”.

“Federalberghi Costa del Vesuvio che mi onoro di presiedere -Le parole di Adelaide Palomba, presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio – è lieta di patrocinare l’evento sportivo promosso dall’Aics.

Il torneo oltre che rinsaldare in rapporti tra noi operatori del settore vuole essere un momento di aggregazione tra le realtà territoriali della nostra città metropolitana dalla zona flegrea passando per Napoli città fino alla nostra area tra il mare ed il Vesuvio.

Auguro a tutti che tale evento sia occasione per porre all’attenzione di tutti la forza e l’importanza del nostro comparto anche per il bel momento che viviamo turisticamente parlando e non solo.

Che i valori dello sport ancora una volta siano occasione di comunicazione e di promozione positiva e costruttiva delle nostre realtà”.

L’Assessore al Turismo ed alle attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, ha sintetizzato i temi della giornata: “Abbiamo deciso di presentare questo evento per sottolineare come il sistema dell’accoglienza turistica a Napoli possa contare su un’importante sinergia tra gli attori coinvolti.

Un torneo che vedrà in campo professionisti che portano avanti alcune delle strutture ricettive più importanti della città e che ricorderanno una figura di spicco del panorama turistico napoletano come Pietro Cavallo.

Lo sport è un attrattore potentissimo e lo abbiamo visto in occasione dei festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, un evento che ha portato molti visitatori a immergersi nell’atmosfera di una città in festa vivendo un “turismo esperienziale” che Napoli già sperimenta ogni giorno in altri ambiti, a partire da quello enogastronomico”.

Al torneo aderiscono i seguenti alberghi: Gold Tower Lifestyle Hotel, Grand Hotel Oriente, Magri’s Hotel, Grand Hotel Santa Lucia, Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, Hotel Naples Costa del Vesuvio Sea e Costa del Vesuvio Team che rappresentano le strutture Hotel Marad, Sakura, Villa Signorini, Events&Hotel, Hercolaneum, Palazzo Rosenthal Resort, Hotel dei Congressi, Resort Sant’Angelo&Spa Così la prima giornata (19-20 marzo 2024) al Caravaggio Sporting Village (Via Terracina, 382, Napoli) Mediterraneo-Costa del Vesuvio Mount (martedì 19/3 ore 20) Costa del Vesuvio Sea-Oriente (martedì 19/3 ore 21) Gold Tower-Naples (mercoledì 20/3 ore 20) Santa Lucia-Magri’s (mercoledì 21/3 ore 20).

Al termine della prima fase, dal 7 al 15 maggio, le prime quattro squadre accederanno ai playoff scudetto; dalla quinta all’ottava disputeranno le semifinali amatori.

Finale Amatori e finale scudetto il 22 maggio alle ore 20 e 21 sempre al Caravaggio Sporting Village.