Bacoli – In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di droga e nell’ambito delle attività previste dal PROGETTO COPRA – COntrastare la povertà educativa, PRevenire l’abbandono scolastico, Azioni a supporto della scuola, delle famiglie e del territorio, promosso dalle Acli dei Campi Flegrei e dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asl Napoli 2 Nord e sostenuto dal Dipartimento di Coesione Territoriale, il 26 giugno alle 12 si terrà una conferenza Stampa presso la Sala Ostrichina del Parco Vanvitelliano del Fusaro – Bacoli. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i risultati delle azioni di prevenzione e di cura messe in campo fino ad ora e quelle in programma all’interno del progetto.

Nell’occasione sarà presentato un videoclip musicale realizzato dai ragazzi del Liceo Seneca di Bacoli, nell’ambito del suddetto progetto COPRA. Sarà, inoltre, pubblicizzato un evento che si terrà ad inizio anno scolastico 2024-2025, in cui promuovere la corretta informazione e sensibilizzazione sui rischi delle dipendenze. Per l’occasione, sono stati invitati a presenziare sindaci ed assessori dei Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, dell’ASL Napoli 2 Nord, del Centro Giustizia Minorile di Napoli, del Comando Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, nonché di alcuni istituti scolastici del territorio.