Torre del Greco – Ambulatori mobili attrezzati per eseguire in particolare screening oncologici, con l’effettuazione tra l’altro di mammografie e pap-test e la distribuzione di kit per le patologie legate al colon retto. Per una settimana l’area del parcheggio Palatucci di via De Gasperi si trasformerà in un centro di prevenzione all’aperto grazie ad un’iniziativa promossa dall’Asl Napoli 3 Sud, immediatamente recepita dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella su proposta dell’assessore all’igiene e sanità Antonio Ramondo.

La giunta torrese nelle settimane scorse ha infatti approvato una delibera con la quale si è stabilito di concedere il patrocinio all’iniziativa e l’autorizzazione ad occupare la parte superiore (lato destro) dell’area di sosta. Circa 160 metri quadrati che da lunedì 31 marzo e fino a venerdì 4 aprile saranno riservati ai mezzi e agli stand che ospiteranno i professionisti dell’azienda sanitaria.







Sarà qui che le persone interessate all’iniziativa e in particolare pronte di sottoporsi ai controlli previsti per l’occasione, potranno approcciarsi agli screening programmati. Nell’atto deliberativo licenziato dall’esecutivo viene sottolineato come “la popolazione potrà usufruire dei servizi relativi alla prevenzione oncologica gratuitamente”, spiegando inoltre che la concessione del patrocinio morale è “in linea con le iniziative che questa amministrazione ha già posto in essere al fine della sensibilizzazione, specialmente dei cittadini più fragili, alla cultura della prevenzione quale metodo di vita”.

Gli screening sono una risorsa fondamentale per la salute, essenziali sia per la prevenzione che per la diagnosi precoce di molte malattie. Attraverso esami mirati, è possibile individuare eventuali problemi di salute in una fase iniziale, spesso prima che i sintomi si manifestino. Questo è particolarmente importante per malattie come i tumori, che possono essere curate con maggior successo se rilevate tempestivamente.

Sarà attivo un poliambulatorio mobile, una struttura completamente autonoma e attrezzata, con la presenza di personale sanitario qualificato. Qui sarà possibile accedere gratuitamente e senza prenotazione alle seguenti prestazioni:

• Pap Test (per donne dai 25 ai 29 anni)

• Pap Test HPV DNA (per donne dai 30 ai 64 anni)

• Esecuzione Mammografia (per donne dai 45 ai 69 anni)

• Distribuzione Kit per screening Colon Retto (per pazienti tra i 50 e i 74 anni)

Sarà, inoltre, disponibile uno Sportello Informativo per:

Programma Home Visiting – supporto, info e consulenza per le neo mamme

Tutto sui primi “1000 Giorni” dei nostri bambini;

Informazioni per le attività del consultorio per persone con disforia di genere